Formaggio spalmabile vegano | la ricetta perfetta -VIDEO

Se amate seguire un’etica vegan o semplicemente volete gustare delle prelibatezze sane e sfiziose, ecco la ricetta per preparare un formaggio spalmabile vegano, perfetto anche per chi è intollerante al lattosio.

La cucina vegana se fino a qualche tempo fa era considerata una scelta alimentare drastica dettata dall’amore per gli animale e per l’ambiente, negli ultimi tempi viene considerata un’alternativa molto sfiziosa di gustare piatti unici e leggeri. Tante le ricette che vengono inserite nella dieta di ogni giorno, perfette per un pranzo veloce da portare in ufficio o per una cena tra amici.

Oggi scopriremo come preparare un buonissimo formaggio spalmabile vegano, privo di ingredienti di origine animale, perfetto per chi desidera deliziare il palato con sapori nuovi e per chi vuole limitare l’assunzione di latte vaccino e i suoi derivati.

Come preparare il formaggio spalmabile vegano | la video ricetta

Per preparare il formaggio spalmabile, avrete bisogno di:

300 grammi di tofu al naturale

50 grammi di acqua

1 cucchiaio di lievito alimentare in scaglie

1/2 spicchio di aglio

succo di mezzo limone

1 cucchiaio di olio evo

1/2 cucchiaino di sale

pepe a piacere

80 grammi di anacardi messi in ammollo per almeno 2 ore

erba cipollina

Per preparare un buon formaggio spalmabile vegano, avrete bisogno prima di tutto di un robot da cucina o un piccolo frullatore. Nel baker del frullatore mettere il tofu ridotto a dadini, aggiungere l’acqua, il lievito alimentare in scaglie, l’aglio, il succo di limone, l’olio evo, il pepe e frullare. Alla fine aggiungere 80 grammi di anacardi ammollati per almeno 2 ore. Quando il composto risulterà morbido e compatto, il formaggio spalmabile sarà pronto. Dopo averlo messo in una piccola ciotolina, si potrà cospargere con dell‘erba cipollina ridotta in piccoli pezzetti e profumatissima.

Il formaggio spalmabile potrà essere utilizzato per farcire dei panini, per preparare delle tartine o delle bruschette succulente. Non vi resta che guardare la video ricetta!

