Eleonora Daniele mamma per la prima volta di Carlotta, le prime parole e la prima foto: “la più grande emozione della mia vita”.

Prime parole da mamma per Eleonora Daniele che ha partorito a Roma ieri, lunedì 25 maggio, mettendo al mondo la sua piccola Carlotta. Con la foto della manina della sua bambina che stringe il suo dito, Eleonora Daniele ha annunciato il lieto evento su Instagram parlando “dell’emozione più grande della sua vita” e ringraziando amici, colleghi e fan che la stanno inondando d’affetto con tantissimi messaggi di auguri.

Dopo le dolci parole di Mara Venier che aveva annunciato la nascita della piccola Carlotta, sono arrivate le prime dichiarazioni della neo mamma Eleonora Daniele che ha affidato ai social tutta la sua felicità ed emozione.

“Eccoti qui amore mio. E’ bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore. La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri alle 20.15, desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg! La più grande emozione della mia vita. Grazie a tutti voi per i meravigliosi messaggi di affetto che ho ricevuto“, ha scritto la Daniele.



Sono davvero tanti i messaggi di auguri che la conduttrice di Storie Italiane sta ricevendo per la nascita di Carlotta. Da Alberto Matano ad Alba Parietti, tutti le stanno dimostrando affetto.

Per Eleonora Daniele, Carlotta è il coronamento di un grande sogno. Parlando della crescita della sua bambina, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Intimità, la Daniele aveva confidato:

“Credo che viziare un figlio non sia un bene. L’amore di una mamma deve esprimersi dandogli il giusto coraggio per affrontare le battaglie, non concedendogli ogni cosa. Un genitore deve essere autorevole, perciò non credo neanche nella figura della mamma amica”.

Grande felicità, dunque, per la conduttrice di Raiuno che ora si godrà la maternità e i primi mesi della sua Carlotta per poi tornare in tv a settembre con Storie Italiane.