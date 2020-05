Mara Venier riceve una proposta inattesa da Eleonora Daniele: la reazione

Mara Venier ha ricevuto una proposta inattesa dalla sua collega ed amica Eleonora Daniele. La reazione della conduttrice di Domenica In non è tardata ad arrivare.

Eleonora Daniele è uno dei volti più apprezzati dai programmi Rai perché nonostante la pandemia mondiale e la sua gravidanza, ha scelto ugualmente di andare in onda con il suo programma Storie Italiane per informare, come ormai fa da qualche anno, i suoi fedeli telespettatori.

Recentemente intervistata dal settimanale Intimità, la conduttrice ha rivelato di aver fatto una proposta inattesa alla sua collega ed amica Mara Venier. Che cosa le ha chiesto?

Eleonora Daniele ha chiesto a Mara Venier di fare da madrina a sua figlia. La conduttrice, che ha continuato a lavorare nonostante la gravidanza, ha spiegato che per lei era un onore per far ricoprire questo importante ruolo alla conduttrice di Domenica In, che ha ovviamente accettato, spiegando anche il motivo del perché di tale scelta.

Mara Venier madrina di Carlotta, la figlia di Eleonora Daniele | Lei spiega il perché

Eleonora Daniele, come anticipato, ha rivelato il motivo che l’ha spinta a chiedere a Mara Venier per sua figlia, confidando che l’è venuto quasi naturale chiederle di ricoprire questo importante ruolo visto il forte legame che le lega.

“Mara è veneta come me ed insieme abbiamo condiviso gioie e dolori, tante lacrime ma anche tanti sorrisi” ha precisato Eleonora Daniele sul perché ha scelto Mara Venier come madrina di sua figlia, tra l’altro la zia più amata d’Italia di recente ha fatto una precisazione sul cachet di Pamela Prati a Domenica In. “Lei è stata la mia confidente quando è scomparso mio fratello Luigi, che ha sofferto di una grave forma di autismo” ha proseguito la padrona di casa di Storie Italiane. “Ma abbiamo vissuto insieme anche momenti belli insieme, come l’arrivo di Carlotta” ha precisato.

“Lei mi è sempre stata vicino per questo mi è venuto spontaneo chiederle di fare la madrina per il suo battesimo” ha concluso. La conduttrice di Domenica In ha accettato di buon grado la proposta, visto il forte legame che le lega e non vede l’ora di conoscere la piccola Carlotta, visto che manca poco alla sua nascita.

Mara Venier farà la madrina della figlia di Eleonora Daniele e non potrebbe sentirsi che felice che la sua amica abbia pensato proprio a lei per una cosa così bella e importante.