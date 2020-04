Luca Argentero si è confessato in un’intervista accorata a “Storie Italiane” nella quale, dopo aver raccontato della fiction di cui ora è protagonista, si è lasciato sfuggire un’affermazione che ha avuto il sapore della gaffe

Luca Argentero è uno degli attori italiani più apprezzati dal pubblico. Diventato famoso grazie al “Grande Fratello”, Luca si è subito distinto, riuscendo a spiccare per le sue doti recitative che ha saputo approfondire con cura. Protagonista di molte pellicole e fiction super apprezzate, Argentero si è lasciato intervistare da Eleonora Daniele a “Storie Italiane”.



Nello specifico, l’attore ha parlato molto dell’ultima fiction di cui è protagonista, “DOC- Nelle tue mani”, che tratta da una storia vera, racconta delle vicende di un medico che dopo essere stato sparato, entra in coma per risvegliarsi dopo ben 10 anni.

Inutile dire che le prime puntate già andate in onda hanno riscosso un successo importante e hanno confermato che il pubblico apprezza molto il talento di Luca Argentero che ha interpretato in maniera sublime i tormenti interiori di un uomo che si è trovato costretto a ricostruire da capo la sua vita, facendo i conti con un passato doloroso.

Luca Argentero e la gaffe su Eleonora Daniele | Non sapeva che fosse incinta

Luca Argentero, nel corso della sua intervista, ha anche affrontato un tema delicato, quello della situazione che stiamo vivendo ora a causa del Coronavirus. In particolare, Luca ha confessato ad Eleonora Daniele le preoccupazioni di diventare padre proprio in questo periodo così precario e così incerto.



Infatti, la sua compagna, Cristina Marino, come annunciato sui social un po’ di tempo fa, a breve diventerà mamma per la prima volta e anche per Luca, questa sarà la sua prima esperienza da papà.

Ebbene, proprio nel parlare di queste sue paure, Argentero sembrava aver rimosso o semplicemente non era a conoscenza del fatto che anche la conduttrice di “Storie Italiane” è in dolce attesa e quando Eleonora glielo ha fatto presente, lui ha ammesso di non saper nulla della sua gravidanza. Un botta e risposta, questo, che ha un po’ il sapore della gaffe, ma che si è risolta in maniera goliardica.

A proposito della particolare situazione che stiamo vivendo a causa del Covid-19, Luca Argentero è stato uno dei volti noti che si è attivato per promuovere un’iniziativa benefica a favore della Protezione Civile, organo che rappresenta una parte del motore attivo in questa lotta al virus.

Gina D’Antonio