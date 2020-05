Uomini e Donne | Alchimista non si rivela al pubblico? L’ipotesi

Uomini e Donne | L’Alchimista, secondo il popolo della rete, potrebbe non rivelarsi al pubblico del Trono Classico qualora Giovanna Abate non dovesse sceglierlo.

Uomini e Donne non aveva convinto il pubblico nella sua versione ai tempi del coronavirus, ma ha decisamente fatto cambiare idea da quando è ritornato al suo format originale, pur sperimentando una formula mista che vede uniti il Trono Classico e Trono Over.

Merito di questo rinato interesse è da riscontrare anche nella figura dell’Alchimista, il corteggiatore di Giovanna Abate, che ha scelto di prendere parte al programma senza mostrare mai il suo volto, indossando una maschera.

Il pubblico, durante il corso di queste settimane, è curioso di scoprire chi si nasconde dietro la maschera e per questo è spinto a seguire le vicende dei suoi protagonisti. Anche se, forse, potrebbe non scoprirlo mai. Il motivo?

Sul web, come riportato anche dal portale Gossip e Tv, l’Alchimista potrebbe non mostrare il suo volto al pubblico qualora Giovanna Abate, che ieri è stata rimproverata da Gianni Sperti, non dovesse sceglierlo visto che ha sempre asserito che non è assolutamente interessato alla notorietà che comporta il programma ma soltanto al cuore della giovane tronista.

Uomini e Donne | Alchimista e Alessandro Graziani sul Trono? Il sospetto

Sul web, ovviamente, tutti sono convinti che la possibilità che Alchimista non si mostri al pubblico del Trono Classico di Uomini e Donne sia molto alta, visto che sono convinti che Giovanna Abate sceglierà Sammy Hassan, beccandosi un bel no visto che il corteggiatore ha sempre ribadito che non ha nessuna voglia di risponderle di sì.

Ma le ipotesi non finiscono qui, in rete, infatti, sono convinti che qualora Giovanna dovesse effettivamente uscire con Sammy, la redazione potrebbe scegliere di mettere l’Alchimista e Alessandro Graziani sul Trono a settembre, anche se il corteggiatore mascherato di recente ha stroncato l’ex conoscente di Serena Enardu, in quanto sono particolarmente amati del pubblico e i loro percorsi, almeno su carta, sembrerebbero essere vincenti visto che gli ultimi troni, fatta eccezione per Giovanna e Giulio Raselli, sono stati delle autentiche delusioni.

Intanto mancano soltanto poche settimane e potremmo finalmente scoprire se l’Alchimista di Giovanna Abate si mostrerà a Uomini e Donne.