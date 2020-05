Eleonora Daniele sta per partorire: la conduttrice di Storie Italiane sarebbe già in clinica per dare alla luce la sua primogenita, la piccola Carlotta.

Eleonora Daniele sta per partorire. La conduttrice di Raiuno, secondo quanto fa sapere Tv Blog, si troverebbe già in clinica per dare alla luce la sua piccola Carlotta. Nelle prossime ore, la conduttrice stringerà tra le braccia la sua primogenita. La Rai, nel frattempo, cambia il palinsesto sostituendo Storie Italiane con Uno Mattina che finirà più tardi del previsto e facendo partire con mezz’ora d’anticipo La prova del cuoco.

Eleonora Daniele mamma: la gioia per l’arrivo di Carlotta

Eleonora Daniele, tra poche ore, conoscerà la sua piccola Carlotta, frutto del suo amore con l‘imprenditore Giulio Tassoni, diventato suo marito lo scorso settembre dopo 16 anni di fidanzamento. L’arrivo della piccola Carlotta ha riempito di gioia il cuore della conduttrice che, nonostante il pancione, ha scelto di continuare a lavorare nonostante il coronavirus.

“Sono state settimane intense. La Rai mi ha messa in totale sicurezza, con tutte le micure previste dai protocolli sanitari: mi sono sentita super protetta”, ha dichiarato la conduttrice ai microfoni di Panorama.

Dopo aver condotto senza mai saltare una puntata Storie Italiane, informando il pubblico e facendo compagnia ai telespettatori durante il lockdown, Eleonora Daniele è pronta per mettere al mondo la sua bambina e godersi la sua prima estate da mamma. Storie Italiane, dunque, si ferma prima e sarà sostituito da una versione mattutina di Italia sì, il programma di Marco Liorni che, come fa sapere Tv Blog, partirà con un prologo giovedì 28 e venerdì 29 maggio per poi partire ufficialmente lunedì 1° giugno.

Maggio, dunque, si conferma il mese delle nascite. Dopo l’arrivo di Vivienne Charlotte, la figlia di Alena Seredova e quello di Nina Speranza, la figlia di Luca Argentero e Cristina Marino, sta per arrivare anche la piccola Carlotta.