Eleonora Daniele, incinta di una bambina, come sta vivendo la gravidanza ai tempi del coronavirus? La conduttrice risponde durante uno speciale di Porta a Porta.

Eleonora Daniele, ospite dello speciale di Porta a Porta, ha raccontato come sta vivendo la gravidanza ai tempi del coronavirus. La conduttrice di Storie Italiane è al sesto mese di gravidanza e a giugno diventerà per la prima volta mamma della piccola Carlotta. Nel corso dello speciale di Porta a Porta ha raccontato di essere tranquilla nonostante l’emergenza sanitaria che sta vivendo l’Italia.

Eleonora Daniele incinta: “coronavirus? Non vivo con il panico e la paura”

Nessuna paura per Eleonora Daniele che, incinta, sta affrontando con serenità l’emergenza coronavirus che ha cambiato le abitudini quotidiane degli italiani dopo le misure decide dal Governo di chiudere anche le scuole. Ai microfoni di Porta a Porta, la conduttrice di Raiuno ha spiegato di essere tranquilla e di fidarsi della sanità italiana.

“Io in questo momento non vivo un senso di paura e di panico. Abbiamo straordinari medici, delle eccellenze. Dobbiamo fidarci… Mi sembra di capire che non ci sia trasmissibilità verticale e credo che ci sia un solo caso al mondo, a Whuan, di un bimbo morto per il virus”, ha spiegato la conduttrice.



In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, parlando della piccola Carlotta che nascerà a giugno, la Daniele ha spiegato che le dà quell’energia che sentiva di aver perso dopo la morte del fratello nel 2015. “Dopo la scomparsa di mio fratello Luigi è come se fosse scattata dentro una molla. Era maggiore di me, era autistico. Mi sono occupata di lui come se fosse un figlio. Quando se n’è andato è come se si fosse fermato il tempo. Ora la mia bambina mi dà energia”.