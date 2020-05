Ricetta Vegetariana | Sfogliette di brie e zucchine -VIDEO

Un antipasto vegetariano davvero appetitoso a base di formaggio Brie e zucchine. Delle sfogliette perfette da servire anche in occasione di un buffet o una cena all’aperto.

La pasta sfoglia è sempre protagonista di ricette gustose, quello sfizio che ogni tanto fa bene concedersi, come per esempio queste gustose sfogliette di brie e zucchine, un antipasto vegetariano che conquisterà tutti al primo assaggio.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Polpettone alle verdure | la ricetta vegetariana che fa bene a tutti

Il sapore particolare e corposo del formaggio brie, viene reso più dolce dalle zucchine, un ortaggio che si presta a diverse ricette genuine e appetitose. Le sfogliette saranno perfette da servire anche in un’occasione festosa in cui saranno protagoniste di un elegante e raffinato buffet. Scopri le più gustose ricette con la pasta sfoglia.

Come preparare le sfogliette di Brie e zucchine | il video tutorial

Per preparare le sfogliette di Brie e zucchine, avrete bisogno di:

1 confezione di pasta sfoglia

100 grammi di formaggio Brie

3 zucchine

1 uovo per spennellare

olio extra vergine di oliva quanto basta

sale quanto basta

pepe quanto basta

SULLO STESSO ARGOMENTO: Contorni freddi | 2 semplici ricette per accompagnare secondi piatti

La prima cosa da fare sarà lavare e mondare le zucchine per poi tagliarle a rondelle molto sottili. La stessa cosa si farà con il formaggio Brie, che dovrà essere privato della parte esterna e tagliato in fette sottili per la sua lunghezza.

A questo punto si dovranno formare le sfogliette, e dopo aver steso la pasta sfoglia su un piano da lavoro, si utilizzeranno dei coppa pasta quadrati per ricavare le basi, e le cornici delle sfogliatine che potranno essere di diverse misure e sovrapposte l’una sull’altra.

Dopo aver creato le ‘sfogliette’, si potrà farcire prima adagiando al centro di esse le fette di Brie e ancora sopra le rondelle di zucchine, in modo ordinato. Le sfogliate dovranno essere adagiate su una teglia foderata di carta forno e dopo aver condito con olio extra vergine di oliva, sale e pepe, si potranno spennellare i bordi di pasta sfoglia con un uovo sbattuto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Polpette di patate e champignon | piatto vegetariano adatti ai bambini

Le sfogliette dovranno cuocere a 210°C circa per 15 minuti. Prima di essere servite si faranno intiepidire leggermente. Per allestire un buffet perfetto non perdere la ricetta delle pizzette di pasta sfoglia al pomodoro!

(Fonte: Cook Around)