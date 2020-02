Cosa cucino con la Mozzarella | 5 Ricette facili e sfiziose – VIDEO

Cosa cucino con la Mozzarella? Ecco le 5 ricette video facili, veloci e sfiziose da preparare a pranzo o a cena per voi e la vostra famiglia – VIDEO

La mozzarella è uno degli alimenti che gli italiani consumono di più. Usata quando non si ha tempo per cucinare e allora, una mozzarella con un’insalata è la scelta più facile e gustosa ma, la mozzarella può essere consumata in tanti altri modi. Si presta a svariate ricette, da sfiziosi aperitivi e finger food, sino a ricette più complesse. Insomma, la mozzarella è la regina della cucina italiana, sana, gustosa e perfetta per grandi e piccini.

Scopriamo, oggi, come cucinarla con 5 ricette super facili, veloci e sfiziose. Un modo diverso di usare la “classica mozzarella”. Non solo assoluta, ma prepariamo qualche ricetta che, sicuramente i vostri commensali, non si aspettano!

Cosa cucino con la Mozzarella | 5 Ricette video sfiziose

La mozzarella è un formaggio che ti risolve il pranzo o la cena in pochi secondi. I puristi non transigono, la mozzarella si mangia così com’è, al naturale, senza cuocerla e senza modificarla. Abbiamo imparato a conoscerla in maniera approfondita, così come la interpretano chef nazionali ed internazionali, a Paestum a Le Strade della Mozzarella, e sono tante le ricette alternative che permettono di variare dalla classica caprese o dai bocconcini con la panna che trovate già pronti nei caseifici. Ecco 5 suggerimenti per degustare la mozzarella pronte per voi.

1. Mozzarella in carrozza | Uno sfizio semplice e gustoso

Quando si pensa a una variante della mozzarella fresca, questa è una delle ricette più tradizionali. La mozzarella in carrozza nasce a Napoli: semplice da preparare, è uno dei fritti cult nelle migliori friggitorie. La mozzarella è tagliata e inserita tra due fette di pane cafone, impanata in farina e uovo sbattuto e poi fritta. Ecco la ricetta video

2. Rotolo di mozzarella con Salmone e rucola | Ricetta

Il rotolo di mozzarella con Salmone e rucola si prepara in pochissimi minuti, non si accendono forni né fornelli né forno e vi possono davvero salvare i pranzi e le cene primaverili in compagnia di amici o parenti. Potete servire come antipasto se avete degli ospiti o semplicemente come secondo piatto accompagnate da una fresca insalatona. Per questo fresco e gustoso rotolo di mozzarella salmone e rucola vi bastano pochi ingredienti, una sfoglia di mozzarella, del salmone e rucola ma potete personalizzarli usando gli ingredienti che più preferite. Ecco la ricetta video

3. Gnocchi alla Sorrentina | Un primo piatto super veloce

In questa ricetta vi invitiamo a provare una variante della ricetta degli gnocchi che vi farà davvero leccare i baffi. Sono gli gnocchi alla sorrentina, una pietanza tipica della gastronomia napoletana, uno dei numerosi piatti che incorona la città di Napoli a “patria” del gusto.

Fatti con farina, patate e acqua, dopo esser stati bolliti in una pentola contenente abbondate acqua, vengono conditi con ragù, basilico, parmigiano e fiordilatte e vengono infornati nella parte media del forno, dopo essere stati messi nel “pignatiello” (un tegame di coccio tipico dell’arte culinaria campana). Infine vengono serviti caldi. Nel caso specifico della ricetta che vi state accingendo a realizzare, l’ingrediente fondamentale è la Mozzarella!

4. Scaloppine alla pizzaiola | Un secondo da leccarsi i baffi

Le scaloppine alla pizzaiola sono un secondo che soddisfa sia i gusti di chi ama i piatti semplici, sia di quelli che gradiscono i condimenti abbondanti e gustosi. La salsa di pomodoro nella quale cucineremo le scaloppine è, infatti, profumata con origano e resa golosa dalla mozzarella fusa. Potete usare fettine di vitello ma anche di maiale o pollo, l’importante è che siano abbastanza sottili! Eccovi la ricetta video di seguito

5. Polpette di mozzarella e prosciutto cotto | Ricetta

Le polpette di patate, mozzarella e prosciutto cotto sono un piatto sfizioso e leggero, da proporre come antipasto, stuzzichino o come secondo piatto. In questa ricetta cuoceremo le polpette in forno anziché friggerle rendendo il piatto più leggero ma altrettanto gustoso. Le polpette di mozzarella e prosciutto saranno perfette per i vostri bimbi, con la mozzarella filante, sarà una sorpresa ben gradita!

Perfette anche per un finger food con amici per un aperitivo sfizioso e gustoso, e ovviamente saporitissimo! Eccovi la video ricetta tutta per voi. I tempi di cottura sono di 25 minuti, la difficoltà? Bassissima.

Le 5 video ricette a base di Mozzarella sono pronte per voi. Non vi resta che provarle tutte e gustare la mozzarella come non avete mai fatto prima! Buon appetito a voi