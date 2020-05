Risotto con salmone e stracchino -VIDEO

Un primo piatto sfizioso e dal sapore molto delicato. Ecco come preparare un gustoso risotto con salmone e stracchino.

Se amate il risotto, questo con salmone e stracchino vi conquisterà per la sua delicatezza e nello stesso tempo per l’accostamento particolare protagonista della ricetta. Il gusto leggermente acidulo dello stracchino infatti, conferisce al piatto un sapore unico e raffinato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Spaghetti alle noci saporiti e cremosi

La cremosità di questo risotto, lo renderà un primo piatto perfetto per un’occasione speciale, magari accompagnandolo con delle bollicine. Scopriamo la ricetta del risotto con salmone e stracchino. Se ami i primi piatti scopri come preparare la pasta al forno bianca.

Come preparare il risotto con salmone e stracchino | il video tutorial

Per preparare il risotto con salmone e stracchino, avrete bisogno di:

360 grammi di riso (preferito)

200 grammi di salmone affumicato

1 cucchiaio abbondante di stracchino

3 scalogni

2 noci di burro

75 ml. di vino bianco

1 litro di brodo vegetale

olio extra vergine di oliva quanto basta

sale quanto basta

pepe quanto basta

SULLO STESSO ARGOMENTO: Primo piatto freddo |Trofie datterini, olive nere e pinoli

Per prima cosa si dovrà tagliare lo scalogno finemente. In un piccolo pentolino si metterà una noce di burro dell’olio e si metterà a rosolare lo scalogno. Si sfumerà con un poco di vino bianco e alla cremina che si sarà creata si aggiungerà un pezzettino di salmone. Quando si sarà ben scaldato, si potrà frullare il tutto con un mixer ad immersione.

A questo punto si potrà iniziare a preparare il risotto. In un tegame si metterà dell’olio di oliva e del burro e quando si sarà sciolto, si potrà iniziare a tostare il riso per qualche minuto, e poi si coprirà di brodo vegetale per farlo cuocere. Quando la prima parte di brodo vegetale si sarà assorbita, si aggiungerà la crema di scalogno girandolo per bene e facendolo insaporire.

Si aggiungerà ancora brodo vegetale per completare la cottura. Quando il riso sarà quasi cotto, si aggiungerà il salmone a pezzettini e si aggiusterà di sale. A questo punto si potrà aggiungere lo stracchino dopo aver abbassato il fuoco al minimo.

Dopo aver girato il risotto con lo stracchino si lascerà riposare per qualche minuto e si servirà con l’aggiunta di pepe nero.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pasta al forno con salmone e mozzarella | primo piatto tutta sostanza

Il risotto con salmone e stracchino, conquisterà il palato al primo assaggio, come ogni piatto preparato con amore. Se ami i primi piatti non perdere la ricetta del risotto al limone.