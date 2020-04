Pasta al forno con salmone e mozzarella | primo piatto tutta sostanza

Pasta al forno con salmone e mozzarella, basta la parola. Un primo piatto di sostanza ma anche di forma, perché in tavola sarà un bel vedere

La pasta al forno con salmone mozzarella è un primo piatto intelligente. Mette tutti a tavola in poco tempo, è sostanzioso, piace anche ai bambini. E in più, potete tranquillamente prepararla la sera prima, oppure a mezzogiorno per la cena, e tenerla in frigo fino al momento di infornare.

Un primo piatto ideale che in realtà può diventare anche un piatto unico, specialmente d’estate quando con il caldo c’è meno voglia di mangiare La sua sostanza e la sua energia sono sufficienti. In più c’è il salmone che con la sua carica di Omega-3 aiuta a stare meglio, in tutti i sensi.

Pasta al forno con tonno e mozzarella, la ricetta

Questa ricetta della pasta al forno con salmone e mozzarella prevede l’utilizzo di penne lisce. Nulla però ci vieta di usare un altro formato di pasta corta, dai rigatoni ai paccheri, dalle trofie alle penne rigate e alle farfalle. Tanto il risultato finale è buono lo stesso

Ingredienti:

360 g penne lisce

125 g mozzarella

180 g salmone

400 g pomodori datterini

100 g olive nere

1 spicchio di aglio

olio extravergine d’oliva

sale

pepe

basilico

Preparazione:

Cominciate soffriggendo in una padella lo spicchio di aglio con un filo di olio. Quando è dorato, unite i pomodori datterini privati della pelle (in alternativa va bene la polpa di pomodoro) e un po’ di acqua. Scaldate bene per qualche minuto prima di salare (senza esagerare visto che ci sono le olive), pepare e coprire.

A parte mettete su una pentola d’acqua per la pasta e quindi bolle salatela. Dopo una ventina di minuti il sugo sarà pronto e potete abbassare la fiamma. Aggiungete poi il salmone a trancetti, le olive nere tagliate a rondelle e il basilico, sempre mescolando.

Mettete la pasta per cuocerla, seguendo i tempi indicati sulla confezione. Quindi scolatela quando è ancora al dente. Versatela nella padella con il sugo e mantecate ancora per un paio di minuti per farle prendere gusto.

A quel punto versate la pasta in una pirofila da forno precedentemente oliata. Aggiungete la mozzarella tagliata a dadini e infornate a 180° per circa 25 minuti. Sfornate la pasta al forno con salmone e mozzarella e servite calda.