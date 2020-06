Tra le storie Instagram di Taylor Mega non è passata inosservata un’immagine in cui si vede dietro all’influencer una polverina bianca sul comodino che alcuni sostengono sia cocaina. Ma lei risponde: “Non è droga ma magnesio”.

La nota influencer da due milioni e mezzo di follower Taylor Mega è finita ancora una volta al centro del gossip per aver pubblicato una storia Instagram equivoca.

Nell’immagine si nota in effetti che sul comodino sembra esserci una striscia di cocaina. Stando a quanto riporta il post di Ale Roma (investigatoresocialofficial) su Instagram sembra che non ci siano dubbi in merito.

Ma l’influencer smentisce di far uso di sostanze nelle sue storie affermando che non si tratta di cocaina bensì di magnesio supremo. Inoltre Taylor Mega dichiara di utilizzare anche il Mag Notte, “molto utile per dormire”.

Taylor Mega smentisce: “Non è cocaina ma magnesio”

La bella Taylor Mega è finita ancora una volta al centro della bufera e stavolta le accuse sono abbastanza pesanti. Ma andiamo con ordine. Leggi anche Taylor Mega ubriaca in diretta Tv | “Questa vodka è una m***”VIDEO

L’influencer nei giorni scorsi aveva pubblicato alcune storie non accorgendosi che dietro di lei si poteva scorgere il suo comodino. Direte voi che c’è di male? Bé nulla se non fosse che sopra al comodino c’era una polverina bianca che i malpensanti hanno subito pensato fosse cocaina.

Il video si è rapidamente diffuso in rete ed è stato ripreso da diversi siti e profili social di gossip. Questo ha suscitato la pronta replica dell’influencer che in una storia ha risposto dicendo: “Io non pippo cocaina, ci tenevo a spiegare la storia di oggi del comodino”.

Mostrando un barattolo Taylor Mega prosegue: “Questo è magnesio supremo ed ha la stessa consistenza”. Infilando un dito nel barattolo l’influencer se lo mette poi in bocca e con un sorriso esclama: “I’m sorry”.

La risposta però non aveva evidentemente convinto i suoi follower, e non solo, e allora l’influencer ha deciso di farne un’altra ritornando sull’argomento.

“Oggi sono tornata a casa e ho trovato il comodino come lo avevo lasciato nelle storie e così mi sono fatta due domande. Lo faccio vedere questo comodino o no? Faccio morire la storia lasciando pensare tutti che io veramente faccio uso di sostanze o lo faccio vedere?”

L’influencer ha così deciso “visto il gran rispetto che nutre per i suoi follower” e visto che le stanno iniziando a dar fastidio gli svariati commenti sul tenore di ‘tossica’ ‘sei solo una tossica’, di “fare questo tour del comodino”.

“Il comodino sta nelle stesse identiche condizioni in cui l’avevo lasciato. Questo è il corpo del reato ed è evidente che non è una botta acchittata ma è solamente magnesio che è caduto sul comodino. Tra l’altro prima di dormire uso anche il ‘Mag notte’, che funziona se avete problemi per dormire”.

L’influencer illustra così tutto quello che c’è sopra al comodino passando in rassegna burro di cacao, olio per le occhiaie, spray e fisiologica per la rinite di cui lei stessa afferma di soffrirne in maniera cronica.

Quindi per sciogliere ogni dubbio Taylor Mega apre una bustina di Mag notte e se la scioglie in bocca, poi ne versa un po’ sul comodino accanto alla ‘presunta sostanza stupefacente’ per far vedere che invece non lo è affatto ma che si tratta semplicemente di magnesio.

E infine l’ultima storia con su scritto “La gente crede a quello che vuole credere e non a ciò che vede. Per questo motivo domani mattina toglierò le storie”.