Paolo Bonolis | La moglie difende Taylor Mega: “Guai a chi me la tocca”

Paolo Bonolis | Sonia Bruganelli, durante una diretta Instagram, ha difeso Taylor Mega, affermando che sono “guai” per chi gliela tocca.

Taylor Mega, nelle scorse ore, ha concesso un’intervista, durante una diretta Instagram, a Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

Le due, come ormai noto, sono legate da un profondo sentimento di affetto e per questo motivo la moglie del conduttore di canale 5, tra una confessione e l’altra della bionda influencer, ci ha tenuto a mettere le cose in chiaro, “avvisando” gli utenti della rete di non toccare la sua pupilla.

“Molto spesso sento dire che non esiste l’amicizia tra due donne, ma si sbagliano” ha subito premesso Sonia Bruganelli, tra l’altro suo marito nelle scorse ore ha fatto chiarezza sul suo futuro in tv. “Quando avevo bisogno di lei, per esigenze di lavoro, l’ho chiamata e lei c’è sempre stata” ha confidato l’imprenditrice. “Quindi, guai a chiunque me la tocchi!” ha concluso con il sorriso sulle labbra la Bruganelli.

La moglie di Paolo Bonolis ha difeso Taylor Mega, che dopo essere stata bannata dal piccolo schermo da Barbara d’Urso è diventata bersaglio delle critiche del numeroso popolo del web.

Taylor Mega fa una confessione a Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis: “Torno in tv!”

Tra una confessione e l’altra, nella diretta Instagram di Sonia Bruganelli e Taylor Mega, la bionda influencer, contrariamente a quanto si possa pensare, a breve ritornerà sul piccolo schermo degli italiani.

No, Taylor non è stata perdonata da Barbara d’Urso, che tra poco andrà in pausa per la consueta vacanza estiva, ma debutterà su Real Time!

“C’è una novità che voglio annunciare qui da te” ha premesso l’influencer alla moglie di Paolo Bonolis, che di recente è stata la protagonista di un suo retroscena. “A giugno, se tutto proseguirà come deve, dovrei ripartire con un nuovo programma che andrà in onda su Real time” ha confidato Taylor, che manca dal piccolo schermo da qualche mese.

Taylor Mega ritorna in tv dopo il litigio con Barbara d’Urso e i suoi seguaci su Instagram non potrebbero che esserne più contenti.