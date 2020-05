Paolo Bonolis | Taylor Mega, durante una recente intervista fatta da Libero Quotidiano, ha rivelato un retroscena su Sonia Bruganelli, moglie del conduttore di Avanti un altro

Taylor Mega, dopo aver visto naufragare il progetto legato al mondo del cinema per cui aveva abbandonato il piccolo schermo, è tornata a raccontarsi in una recente intervista a Libero Quotidiano dove, tra una confessione e l’altra sul suo passato, ha rivelato un inedito retroscena su Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Che cosa ha rivelato la bionda influencer?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Paolo Bonolis contro Mediaset | Gaffe TGcom24: il presentatore non perdona

Sonia è stata l’unica persona, nel mondo dello spettacolo, ad aiutarla soltanto per amicizia e non per un tornaconto personale. Per questo Taylor conserva un bellissimo ricordo della moglie del conduttore, che di recente ha chiarito le sorti del suo futuro in tv.

“Lei è davvero una bella persona” ha precisato Taylor Mega sulla moglie di Paolo Bonolis. “Mi ha sempre sostenuta per amicizia e mai per avere un proprio tornaconto, è stata l’unica a farlo” ha concluso la bionda influencer.

Taylor Mega elogia la moglie di Paolo Bonolis e si sbilancia sul suo passato

Taylor Mega, dopo aver elogiato la moglie di Paolo Bonolis, ha anche raccontato alcuni inediti retroscena riguardanti la sua vita privata, come quando a 15 anni ha iniziato una relazione tossica, che non le ha portato a nulla di buono durante il periodo della sua adolescenza.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Barbara D’Urso punzecchia Taylor Mega a Domenica Live: ormai è guerra

“Quando avevo 15 anni ho iniziato una relazione con un ragazzo di 18” ha rivelato Taylor Mega, che non molto tempo fa ha discusso con Barbara d’Urso in diretta su canale 5. “Si era instaurato un rapporto malato tra di noi, avevo iniziato a diventare dipendente dalla droga mentre lui era violento” ha proseguito la bionda influencer. “Ma alla fine sono riuscita ad uscire da questo sistema perverso” ha continuato. “Però mi ha insegnato a essere diffidente verso tutti quegli uomini gelosi e possessivi, quelli che vogliono stravolgerti la vita” ha concluso.

Taylor Mega ha raccontato un episodio inedito della sua vita, parlando per la prima volta di una delle relazioni più difficili della sua vita ma che al tempo stesso le hanno insegnato una delle elezioni più importanti che si possano apprendere: quella di non farsi sopraffare da un uomo.