Taylor Mega e Barbara D’Urso hanno finito la loro luna di miele: dopo aver allontanato Taylor dalle sue trasmissioni, Barbara continua a lanciare frecciatine contro la sua ex opinionista preferita.

Gran parte del successo mediatico di Taylor Mega si deve alla partecipazione dell’influencer ai molti programmi di Barbara D’Urso. Da personaggio televisivo esperto qual è la D’Urso aveva intuito fin da subito che la Mega avrebbe fornito moltissimi spunti di discussione e avrebbe attratto un gran numero di telespettatori.

Esattamente come previsto da Barbara, Taylor ha sempre portato grande esuberanza nei talk show della D’Urso e, naturalmente, ha sempre fatto alzare lo share.

Lo scorso mese però le due avevano avuto un contrasto di cui ognuna dava una versione differente e sembrava che i loro rapporti professionali si fossero definitivamente interrotti.

Oggi è ancora così, eppure Barbara non si lascia sfuggire l’occasione per continuare a provocare Taylor e a denigrarla agli occhi dei telespettatori.

La risposta di Taylor su Instagram, contrariamente al solito, è molto misurata: che non voglia dare soddisfazione alla sua ex amica?

Barbara D’Urso continua a “tormentare” Taylor Mega

Dopo aver ampiamente scaricato Taylor “bandendola” dai suoi salotti televisivi, Barbara D’Urso ha deciso di continuare a vendicarsi di lei anche se in maniera molto sottile.

Nell’ultima puntata di Domenica Live, durante l’intervista con Elena Morali, Barbara D’Urso ha voluto tornare, anche se in maniera indiretta, sull’argomento Taylor Mega.

“Come sai, è stata eliminata una persona da questa trasmissione perché ha fatto il dito medio davanti a una camionetta delle forze dell’ordine” ha commentato Barbara, che stava parlando con la Morali proprio di una serie di problemi con le forze dell’ordine avuti da quest’ultima.

Nell’intera discussione, e anche un mese fa, Barbara si è sempre schierata con gli uomini in divisa, affermando che sacrificano moltissimo della propria vita personale per servire il paese e che, per questo motivo, meritano sempre il massimo rispetto.

Ancora una volta, quindi, approfittando della presenza di Elena, la D’Urso ha voluto ribadire la propria posizione e ricordare ai telespettatori il piccolo “crimine” di cui si è macchiata Taylor Mega nel 2018.

La risposta di Taylor Mega

Un mese fa, quando era letteralmente scoppiato il caso negli studi della D’Urso, Taylor si era precipitata sui social a dare la sua versione dei fatti, una versione in cui Barbara non faceva affatto una bella figura.

Dopo l’ennesima frecciatina da parte della conduttrice, però, la Mega ha deciso di optare per un atteggiamento molto più distaccato, senza nemmeno citare l’episodio.

A poca distanza dal commento di Barbara, infatti Taylor ha pubblicato questa storia, in cui afferma chiaramente di non voler raccogliere le provocazioni di nessuno.

Sembra che Taylor abbia deciso di non dare risonanza mediatica a quello che Barbara sta cercando di fare nei suoi confronti, probabilmente per evitare che si costruisca intorno alla sua immagine un alone negativo che potrebbe rovinare anche il suo lavoro di influencer e di imprenditrice digitale.

Probabilmente a mettere tutta questa serenità d’animo nella vita e nel cuore di Taylor Mega è il recente ritorno di fiamma con Tony Effe, l’unico uomo dal quale Taylor non sembra in grado di separarsi definitivamente.

I due sono stati di recente in vacanza alle Maldive e sembra che ormai la loro storia d’amore vada di nuovo a gonfie vele. Chissà fino a quando!

La modella ha infatti avuto diverse storie sia con uomini sia con donne (il più famoso tra gli uomini è certamente Flavio Briatore, mentre la relazione più longeva che Taylor ha avuto con una donna, almeno pubblicamente, è stata quella con Giorgia Caldarulo, storia che ha fatto ingelosire Erica Piamonte, precedente fiamma di Taylor che l’influencer aveva conosciuto nella Casa del Grande Fratello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Mega FanPage (@taylormegamoney_) in data: 23 Feb 2020 alle ore 9:39 PST

Né Erica né Giorgia sono riuscite a rimanere così a lungo con Taylor o a tornare con lei anche a distanza di tempo come Tony Effe, che ha in comune con Taylor anche una particolare passione per alzare il dito medio.

