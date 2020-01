Barbara d’Urso | Taylor Mega sbotta dopo Live: “Era una trappola!”

Barbara d’Urso | L’influencer Taylor Mega, ai microfoni di Dagospia, ha commentato la sua uscita di scena da Live Non è la d’Urso

Dopo la sua, probabilmente ultima, ospitata a Live Non è la d’Urso, Taylor Mega si è duramente scagliata contro gli autori della trasmissione, ma non solo.

La bionda influencer, recentemente intervistata da Dagospia, ha anche rivelato di essere vittima di una trappola e che dietro tutto questo ci sarebbe anche lo zampino di Barbara d’Urso.

Taylor ha confidato che le non aveva nessuna intenzione di prendere parte alla diretta di ieri, ma che gli autori del programma l’hanno convinta a partecipare per dire addio al pubblico visto che si sarebbe presa una pausa dal piccolo schermo per dedicarsi ad altri progetti.

“Prima del programma ti viene data una scaletta per conoscere gli argomenti che verranno trattati durante il corso della diretta” ha rivelato Taylor Mega contro gli autori di Barbara d’Urso.

“Il confronto con l’avvocato di Antonella Elia non era previsto. Mi hanno spiazzata tirando in ballo una foto di due anni fa. Era una trappola per farmela pagare” ha concluso l’ex fidanzata di Flavio Briatore.

Taylor Mega contro Barbara d’Urso dopo Live: ”C’è l’ha con me!”

Taylor Mega, dopo essere stata bannata da Barbara d’Urso a Live, ha rivelato che la conduttrice non aveva preso particolarmente bene la sua decisione di volersi distaccare dai suoi programmi.

Per questo motivo, sarebbe stata attirata in una trappola; per farle pagare l’amaro conto di non voler più apparire in tv.

“C’è l’ha con me, ma c’è stato un malinteso” ha chiarito Taylor Mega dopo Live Non è la d’Urso. “Voglio semplicemente dedicarmi ad altri progetti e mi hanno consigliato di staccarmi da questo tipo di tv considerata trash” ha proseguito l’influencer, che ieri si ritrovata a parlare dei suoi continui screzi con Antonella Elia.

“Penso che Barbara fosse a conoscenza della foto, così come gli autori” ha concluso Taylor Mega contro Barbara d’Urso, fornendo però un ulteriore chiarimento. “La foto era rivolta ai miei haters, il dito medio non era per la polizia”.