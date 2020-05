Cesare Cremonini, tour rinviato a giugno 2021. I biglietti resteranno validi per le nuove date. “Tutto tornerà meglio di prima”, annuncia.

Cesare Cremonini posticipa il tour negli stadi che sarebbe dovuto partire il 21 giugno 2020 a giugno 2021. L’annuncio ufficiale arriva dai profili social del cantautore bolognese che dà appuntamento ai propri fans per il prossimo anno nei maggiori stadi italiani.

Cesare Cremonini: il tour negli stadi rinviato a giugno 2021

Dopo Tiziano Ferro che ha ufficializzato il rinvio del tour al 2021, dopo Vasco Rossi che ha annunciato il rinvio della festa per un anno, anche Cesare Cremonini annuncia il posticipo del tour negli stadio a giugno 2021.

“Il tour negli stadi previsto quest’anno con partenza domenica 21 giugno 2020 è posticipato al 2021”, inizia così il lungo messaggio pubblicato sui profili social di Cremonini per annunciare il posticipo del tour.

L’anno prossimo, il tour dell’artista bolognese toccherà le città previste per il tour 2020 e i biglietti acquistati resteranno validi.

“Live Nation comunica che il tour negli stadi di Cesare Cremonini previsto per quest’estate sarà posticipato al prossimo anno. 👉I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le tutte le nuove date 2021”, si legge ancora. Le vendite saranno momentaneamente sospese e saranno riaperte non appena sarà noto il nuovo calendario.



“Sono stati giorni di attesa per tutti e come era prevedibile l’intero mondo dello spettacolo, in particolare quello che riguarda gli eventi live, si appresta a affrontare una sfida importantissima. Nel rispetto delle decisioni che vogliono tutelare la salute tutti, il ritorno alla normalità sarà la nostra stella polare! Tutto tornerà meglio di prima. Non sono parole. Non lo vedrete. Lo vivrete“, si legge ancora.



La grande musica live, dunque, si ferma totalmente durante l’estate 2020. La grande feste tornerà ufficialmente il prossimo anno quando i grandi artisti, italiani e internazionali, torneranno a suonare nei più importanti stadi per riaccendere l’entusiasmo, momentaneamente spento dal coronavirus.