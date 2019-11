Cesare Cremonini si racconta parlando del dolore per la morte del padre e della fidanzata, presentata recentemente sui social.

Cesare Cremonini che il 27 marzo 2020 compirà 40 anni, a pochi mesi dal traguardo, si racconta ai microfoni di Vanity Fair, parlando del dolore per la morte del padre e della storia d’amore con la fidanzata che sta cercando di proteggere dal gossip.

Cesare Cremonini: “la morte di mio padre? Per la prima volta ho avuto davvero paura. Non metterò più foto personali sui social”

Cesare Cremonini che, per i suoi 40 anni e i 20 anni di carriera ha deciso di regalarsi un tour negli stadi e la prima raccolta dal titolo Cremonini 2C2C – The Best Of, 6 inediti e 32 grandi successi in versioni da collezione, si racconta a 360 gradi ai microfoni di Vanity Fair partendo dal dolore provato per la morte del padre.

“Sto per compiere quarant’anni e sarei un bugiardo se dicessi che non è una cosa su cui sto riflettendo. Circa un mese fa ho perso mio padre e mentre mi occupavo di quelle disgustose faccende che si impossessano del quadro quando se ne va una persona che ami, mi sono distratto totalmente dal mio percorso. A un tratto mi sono voltato indietro per ricercare la riva, la riva che mi aveva sempre fornito le coordinate per orientarmi e non sono più riuscito a metterla a fuoco. Non c’era più. E con lei i ricordi”, ha spiegato il cantante a Vanity Fair. “Quando è morto mio padre la parola paura ha assunto un significato molto più chiaro rispetto a prima. Dopo tanti anni di autosufficienza emotiva mi sono trovato improvvisamente nella condizione di non avere la più pallida idea di come si affrontasse qualcosa di totalmente nuovo: il lutto. È stata la prima volta negli ultimi venti anni in cui ho avuto davvero paura di qualcosa”, ha aggiunto.

Sulla foto con la fidanzata che ha pubblicato recentemente sui suoi canale social, Cremonini, invece, ha detto: “Fa parte del gioco. Un mio caro amico, prendendomi in giro, mi aveva provocato: “Tu sei molto riservato perché in realtà sei geloso” e io ribattevo con un senso di protezione: “Non voglio che qualcuno paghi per i miei errori e che prenda critiche che investirebbero me”. Per verificare l’ipotesi, ho dato retta all’amico. Alla fine però credo sia meglio non mettere fotografie personali sui social“.

LEGGI ANCHE:

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI