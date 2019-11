Tutti abbiamo un senso di intuizione, tuttavia, questo sesto senso è più sviluppato in alcune persone piuttosto che in altre, anche se non ne sono sempre consapevoli. Scopri se hai questo dono

Un dono spirituale, in altre parole, è una benedizione offerta dall’universo. È probabile che le persone con questo dono speciale attraversino una fase di consapevolezza e risveglio. Si tratta di avvicinarsi agli elementi naturali della vita, di sentire le onde di tutto ciò che è intorno. Una profonda connessione con il momento presente mentre si godono le cose più semplici per una sensazione di pace interiore senza pari.

Se sei dotato di questa abilità, sarebbe un peccato se non ne fossi a conoscenza, e quindi non lo sfruttassi.

Ecco 5 segni che non ingannano e che mostrano che hai un dono spirituale

1. Ricordi i tuoi sogni regolarmente

I sogni si verificano durante una fase specifica del sonno, che è il sonno paradossale. L’attività cerebrale durante questa è la più intensa ed è accompagnata da movimenti oculari. Quando ricordi i tuoi sogni, significa che hai sperimentato fasi di micro-veglia causate dal rumore ambientale. Tuttavia, una persona normale dimentica i suoi sogni abbastanza rapidamente. Quindi, se ricordi i tuoi in dettaglio, è perché sei una persona eccezionale. Rifocalizza i dettagli quando ti svegli e cerca le loro interpretazioni, potrebbero sorprenderti!

2. Hai sensazioni di déjà-vu

Come in un sogno lucido, a volte percepisci determinati eventi vagamente e tuttavia molto familiari. Provi una sensazione di “déjà vu”, un dono che ti consente di unire saggezza e maturità per aiutare tutti coloro che ti sono cari. In effetti, la tua percezione della vita è più profonda di altre, permettendoti di comprendere gli eventi più difficili con calma e serenità.

3. Sei abituato a svegliarti tra le 3 e le 4

L’intervallo tra le 3:00 e le 4:00 è l’inizio della fase del sonno REM. Se sei abituato a svegliarti in questo momento, è perché l’universo sta cercando di connettersi con te. Questo tempo specifico è chiamato l’ora sacra. Per sentire questa connessione e purificare la tua aura, dirigiti verso un luogo tranquillo e pacifico e lasciati trasportare dai tuoi pensieri. Rilassati e senti le vibrazioni di tutto ciò che ti circonda.

4. Sei molto empatico

L’empatia si fa sentire su molti livelli diversi. Alcune persone comprendono davvero il dolore e i sentimenti degli altri, senza esserne colpiti. A volte soffrono tanto quanto la persona che vive l’evento in questione. Se sei una di quelle persone che sono molto sensibili e che rilevano intuitivamente le emozioni degli altri, è perché hai un’empatia molto sviluppata. Usala per aiutare le persone vicine a te che potrebbero averne bisogno.

5. Le tue intuizioni non ti ingannano

Spesso la sensazione che hai su persone, cose e certi eventi senza averli conosciuti o vissuti prima, non ti inganna. Questo perché la tua aura è in grado di sentire onde buone o cattive intorno a te, senza che te ne accorga necessariamente. Questa capacità ti consente di dare buoni giudizi, saggezza e umiltà. Soprattutto perché il tuo istinto non ti abbandona mai e ti consente molto spesso di evitare brutte esperienze.

