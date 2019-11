Non succede spesso nelle nostre case, ma può capitare che le mozzarelle arrivino vicine alla sua scadenza senza essere utilizzate. Vi spieghiamo come congelare e poi riutilizzarle.

Uno dei misteri più grandi in cucina è la mozzarella. La mettiamo in moltissimi piatti, piace a tutti, ma cosa succede quando sta per scadere e non abbiamo in mente di usarla? Nessun problema, ormai è chiaro: la mozzarella può essere congelata e poi scongelata quando serve.

Ma come congelare la mozzarella senza rovinare il suo gusto e tutte le sue proprietà? Da quando, un paio di anni fa, il Consorzio per la produzione della Mozzarella di Bufala campana DOP ha sciolto i dubbi, è ufficiale. La mozzarella può andare in freezer, sia la fiordilatte che quella di bufala, senza nessun problema.

I, dubbio è solo legato al suo stato. Dobbiamo metterla con la sua acqua di conservazione, oppure scolarla? Nel caso dei panetti, quelli classici per fare la pizza tanto per capirci, il problema non si pone. Ma con la mozzarella normale sì, e le scuole di pensiero si dividono.

C’è chi è contrario a scolarla prima di metterla via e chi invece dice che anche senza acqua non ci sono problemi.

Effettivamente in entrambi i casi la mozzarella potrà essere conservata anche per mesi e tirata fuori quando serve. A patto che prima del suo utilizzo in cucina passi almeno una mezz’oretta fuori dal freezer per farla riprendere.

Mozzarelle congelate e poi scongelate, il procedimento

Ma quali sono le mozzarelle più adatte per essere congelate? Non ci sono problemi per i panetti, ma ma anche per i bocconcini e per le palline (tipo le ciliegine). Una volta tirate fuori daranno comunque gusto alle preparazioni per le quali le utilizziamo, a cominciare dalla pizza

Diverso è il discorso per la mozzarella di bufale. Il congelamento è lecito, ma una volta congelata non aspettatevi che il gusto e la cremosità siano le stesse di una mozzarella fresca, appena comprata. Però, piuttosto che sprecarla, meglio utilizzare il congelatore.

Per congelare la mozzarella, l’ideale è quello di tagliarla già a fettine e poi metterla nei classici sacchetti da freezer. I panetti invece, se non sono già aperti, possono essere messi direttamente in congelatore con la loro confezione.

E quando scongeliamo la mozzarella? Il metodo più sano è quella di farla passare in frigorifero perché si riprenda senza troppi shock termici. Poi usatela a piacere, anche se l’ideale sono preparazioni come gli sformati, le torte salate e ovviamente le pizze.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI