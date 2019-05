Seguitissimo dopo l’ultimo disco e dopò le prime date, ora Cesare Cremonini annuncia sui social che sarà in tour negli stadi fino al 2020. Scopri di più..

Il suo ultimo album risale ormai a un anno e mezzo fa, eppure da quel momento Cesare Cremonini non sembra mai essere sceso dall’onda del successo che l’ha travolto.

Tornato in una nuova veste discografica, più maturo e più consapevole di sè, con “Possibili scenari” Cremonini era tornato a parlare di amore e di fasi della vita, con una chiave di scrittura sempre coerente e aderente al personaggio.

In seguito all’album, il cantante era partito per un primo tour che aveva già coinvolto tutta l’Italia: “CremoniniLive” era partito a giugno per concludersi a dicembre 2018, riscuotendo un incredibile successo al botteghino.

L’ultima data ufficiale è stata quella di Bologna di qualche giorno fa, in cui Cremonini aveva annunciato che sarebbe arrivata sui social una notizia molto importante.

Cesare Cremonini torna in tour: attesa per le date negli stadi nel 2020

Così è stato: attraverso un video sul suo profilo Instagram, il cantante ha annunciato un “bis”. Ci sarà infatti un nuovo tour negli stadi che durerà fino al 2020, e le prime location sono state già svelate: Lignano, Torino, Milano, Padova, Roma e così via.

Le sorprese da parte di Cremonini però non sembrano essere finite, poiché a fine marzo il cantante aveva annunciato: “nascono nuove grandi canzoni”.

Anche nel post Instagram di due giorni fa, venivano annunciate altre novità in arrivo per domenica 26 maggio. In molti quindi hanno messo insieme i pezzi del puzzle e si aspettano un nuovo brano o addirittura un nuovo album.

Che si tratti di un nuovo successo da cantare in vista delle nuove date da poco annunciate e di quelle che arriveranno? Staremo a vedere..

