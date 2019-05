Elisa Isoardi senza freni sull’ex fidanzato Matteo Salvini: la conduttrice de La prova del cuoco svela nuovi dettagli della loro storia d’amore, video.

Elisa Isoardi si è raccontata in un’intervista rilasciata ai microfoni di “Il Venerdì’ di Repubblica in cui è tornata a parlare della sua storia d’amore con Matteo Salvini. La conduttrice confessa di aver votato in passato per l’attuale Ministro dell’Interno, ma di non essere sicura se lo farebbe di nuovo.

“Votavo per Salvini quando stavo con lui. Lo amavo! Ora non so se continuerò a votarlo, devo capirlo dai programmi” – spiega sul Congresso di Verona dello scorso marzo ha aggiunto – “Non sarei andata al congresso di Verona neanche se me lo avesse chiesto Salvini, l’amore ha diritto di potersi esprimere in tutte le forme”.

Sulla storia d’amore vissuta con Salvini aggiunge: “Ho pianto tantissimo, ho sofferto tantissimo. Ma non per lui. Era la prima storia importante della mia vita. Le colpe erano al 50 per cento. E’ normale che si soffra e a volte si pianga”. Infine, conclude: “Lui mi chiamava Iso, io lo chiamavo Sal”.

