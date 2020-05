Tiziano Ferro, dopo mesi di incertezze, ha finalmente dato ai fan notizie in merito al suo tour.

Era da un po’ di tempo che Tiziano Ferro, così come molti colleghi del settore, lamentava la mancanza di informazioni riguardo le regole da seguire per i concerti. Un problema che il cantautore di Latina aveva commentato più volte, anche mentre era ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Ieri, dopo una lunga attesa, dove la tensione non è mancata, qualcosa è finalmente cambiata e Tiziano Ferro ha potuto comunicare le ultime novità a tutti i suoi fan. Cosa che ha scelto di fare sia attraverso le storie che con un video su Instagram.

Tiziano Ferro spiega il destino del suo tour ai fan

È con un sorriso aperto che Tiziano Ferro si presenta in video per parlare con i fan. Un sorriso al quale unisce un grazie sentito al Governo per l’inoltro di direttive ufficiali che renderanno possibile la riorganizzazione del lavoro così come la protezione di chi in precedenza aveva già acquistato i biglietti per il tour. Nelle sue storie, infatti, Tiziano ha scritto:

“Ringrazio personalmente il Governo perché senza direttive ufficiali non avremmo potuto spostare le date e proteggere gli acquirenti. Quindi anche se poco sorprendente, la notizia è ufficiale: Il tour previsto quest’anno con partenza Sabato 30 Maggio 2020, è posticipato al 2021.”

La nota procede spiegando che la scelta è dipesa dal divieto di assembramenti che resterà in vigore almeno fino al 31 Luglio 2020. Per fortuna, i biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le nuove date che saranno decise prossimamente lavorando con le autorità e gli stadi di ogni città interessata.

Le vendite, ovviamente, al momento sono quindi sospese e bisognerà attendere un calendario definitivo per la ripartenza.

Un messaggio che i fan attendevano ormai da tempo. E anche se molti saranno rimasti delusi, adesso si avrà almeno modo di ripartire, riorganizzandosi al meglio, sia per decidere quando andare a rivederlo che per capire come comportarsi con i biglietti già acquistati. Messaggio veicolato dallo stesso Tiziano che ha infatti concluso dicendo:

“Grazie per la pazienza, che è stata anche la nostra. Pensiamo a ripartire. E per chi vorrà… io continuerò a farvi compagnia qui.”

Un messaggio positivo che dopo mesi di dubbi ha sicuramente rinfrancato i suoi fan più affezionati.

Ora non resta che attendere, forse ancora a lungo, ma il segno di una ripartenza è sempre qualcosa di positivo che non andrebbe mai sottovalutato.