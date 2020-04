Paolo Bonolis è pronto a dire addio a Mediaset per ritornare a condurre sulla Rai? Il conduttore di Avanti un altro, durante una diretta su Instagram con Mara Venier, ha fatto chiarezza sul suo futuro lavorativo

Negli scorsi giorni si è a lungo parlato di un possibile addio di Paolo Bonolis a Mediaset.

Secondo le recenti indiscrezioni, infatti, il conduttore di Avanti un altro avrebbe deciso di chiudere in maniera definitiva i suoi rapporti lavorativi con l’azienda per ritornare in Rai, dove lanciò lo storico Affari tuoi. A distanza di giorni, però, durante una diretta Instagram con Mara Venier, Bonolis ha fatto chiarezza sull’argomento, mettendo a tacere i finti scoop che circolano sul suo conto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Paolo Bonolis contro Mediaset | Gaffe TGcom24: il presentatore non perdona

Bonolis ha smentito di voler dire addio a Mediaset, in quanto il suo contratto con l’azienda prevede che lui rimanga lì ancora per molto tempo. Per quanto riguarda il futuro in Rai, invece, Paolo ha detto che quando finirà il suo contratto ci penserà, ma almeno per il momento il suo posto è canale 5.

Paolo Bonolis ha smentito il ritorno in Rai, confermando che rimarrà ancora per qualche anno a Mediaset.

Paolo Bonolis e Mara Venier insieme a Sanremo? La proposta del web

Durante il corso della diretta Instagram, i fan del conduttore di Avanti un altro hanno espresso il desiderio di vederlo condurre il Festival di Sanremo con Mara Venier.

I due, oltre a garantire uno show degno di nota, sarebbero in grado di divertire e non poco il pubblico del piccolo schermo, visto l’amicizia che li lega e la loro innata verve.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Caterina Balivo | “Momento duro per i bambini” | Mara Venier risponde

Paolo Bonolis, che non ha risposto alla domanda, ha fatto notare il quesito alla conduttrice di Domenica In, che di recente è apparsa triste sui social, che ha prontamente commentato la richiesta del suo pubblico. “E perché no? Facciamolo!” ha risposto la zia più amata d’Italia.

Visualizza questo post su Instagram Vi aspetto alle 15.00 in diretta su @sdl.tv con @mara_venier Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis) in data: 25 Apr 2020 alle ore 3:15 PDT

La Rai ascolterà la richiesta del pubblico di vedere Paolo Bonolis e Mara Venier conduttori di Sanremo? Per il prossimo anno, intanto, è stato confermato Amadeus al timone della manifestazione canora più famosa del bel paese.