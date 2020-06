Barbara d’Urso perdona Taylor Mega a Live: “Mi stima, ha chiesto scusa”

Barbara d’Urso ha perdonato Taylor Mega, permettendole di tornare a Live. La bionda influencer si è scusata con la padrona di casa e ha fatto chiarezza in merito al servizio di Striscia La Notizia che la vede protagonista.



Barbara d’Urso, come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, qualche tempo fa ha radiato dalle sue trasmissioni Taylor Mega per aver posato in uno scatto in cui faceva il dito medio alle forze dell’ordine.

Da quel momento in poi, la bionda influencer è completamente sparita dal piccolo schermo, anche se ha rivelato che avrebbe dovuto prendere ad un importante progetto con Massimo Boldi. Progetto che sembra essere totalmente sfumato a causa dell’emergenza del coronavirus, che ha messo in standby numerosi impegni lavorativi legati al mondo dello spettacolo.

Le cose però da quel momento sembrano essere diverse, in quanto ieri sera Taylor è tornata di nuovo ospite di Live Non è la d’Urso, ottenendo il perdono di Barbara per il terribile gesto compiuto.

“Taylor ha avuto il coraggio di chiedere scusa per il gesto fatto” ha spiegato la conduttrice, facendo riferimento al loro scontro in diretta. “Ha ribadito di provare stima nei miei confronti e nelle forze dell’ordine” ha proseguito la conduttrice. “Chi ha il coraggio di chiedere scusa, e capire gli sbagli commessi, viene sempre perdonato da me” ha concluso.

Barbara d’Urso ha perdonato Taylor Mega a Live, in concomitanza con il suo ritorno sul piccolo schermo.

Taylor Mega fa chiarezza da Barbara d’Urso: “I miei legali a disposizione dei fan truffati”

Taylor Mega, durante il corso della sua ospitata, ci ha tenuto a fare chiarezza in merito al servizio mandato in onda da Striscia La Notizia. Nel servizio in questione si accusa la bionda influencer di aver collaborato con un brand che ha truffato i suoi followers, che hanno acquistato un cuscino che non è mai stato consegnato.

“Io non c’entro niente” ha esordito Taylor Mega a Live Non è la d’Urso, facendo riferimento al servizio di Striscia La Notizia. “Io mi sono limitata a collaborare con un brand che prima d’ora si era sempre rivelato affidabile” ha spiegato l’ospite di Barbara.

“Avevamo già lavorato insieme e tutto era andato bene, ma ciò non toglie che sono profondamente dispiaciuta per i miei fan che sono stati truffati” ha spiegato Taylor. “Per questo motivo ho deciso di avviare una class action contro il brand in questione, mettendo a disposizione i miei legali di tutte quelle persone che sono state truffate”.

Taylor Mega è tornata a Live Non è la d’Urso, facendo chiarezza su uno spiacevole episodio che l’ha vista protagonista nel corso di queste settimane.