Furto in casa di Diletta Leotta a Milano. Sottratti gioielli e orologi per un valore di 150 mila euro. Asportata la cassaforte.

Brutta disavventura per Diletta Leotta, che nella notte tra sabato e domenica ha visto la sua abitazione di Milano violata dai ladri.

L’appartamento della conduttrice televisiva si trova al nono piano, in una zona adiacente a corso Como.

I banditi sono entrati da una porta finestra che è stata trovata forzata e hanno asportato la cassaforte che all’interno conteneva gioielli, orologi e denaro.

Furto nella notte tra sabato e domenica per la bella giornalista e conduttrice televisiva Diletta Leotta. Dal suo appartamento di Milano, in zona Corso Como, sono stati portati via ben 8 orologi, tra cui alcuni Rolex, ma anche gioielli e contanti per un valore di 150mila euro.

A chiamare la polizia è stata la stessa giornalista siciliana che rincasando ha trovato la casa sottosopra. Sul luogo del furto si è recata anche la Polizia Scientifica e sul caso sta indagando la Squadra mobile.

I ladri hanno addirittura asportato la cassaforte e messo a soqquadro tutte le stanze di casa. Tanto che quando la conduttrice è rientrata a casa si è trovata davanti la brutta sorpresa.

La polizia è già al lavoro per rintracciare i malviventi e sta visionando i filmati delle telecamere di zona. La banda potrebbe essere formata da esperti ladri acrobati visto che compiere un furto al nono piano non è cosa da tutti.

La conduttrice di Dazn, tra l’altro proprio sabato aveva postato una foto su Instagram dove dagli studi televisivi annunciava di essere tornata al lavoro dopo un lungo periodo di stop.

In particolare la giornalista stava facendo le prove per la trasmissione televisiva calcistica.

Potrebbe essere che i ladri abbiano approfittato proprio della sua assenza per derubarla e compiere il blitz notturno, coscienti del fatto che la giornalista non fosse a casa, ma impegnata al lavoro.

E al peggio non c’è mai fine. La presentatrice è finita anche nelle tendenze di Twitter dove non si sono sprecati commenti sessisti e offensivi. Per fortuna, molti hanno poi preso le sue difese e mostrato solidarietà alla giornalista, vittima di una brutta vicenda.