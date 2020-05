Diletta Leotta | Il richiamo della patria, dedica social alla sua Sicilia – FOTO

Diletta Leotta sente la mancanza della propria famiglia e della propria terra in questo momento difficile in cui gli affetti, causa pandemia, sono tutti lontani. Dedica social alla Sicilia.

“Lontano dagli occhi, lontano dal cuore”, si dice. Non sempre, anzi quasi mai, però, è vero. La nostalgia, specialmente in questi giorni che sembrano tutti uguali, si fa sentire nei confronti di chi è più lontano. Distanti ma uniti, d’accordo. Tuttavia non è semplice, nemmeno per chi sembra avere tutto ma senza gli affetti più cari potrebbe ritrovarsi con niente da condividere. Allora sarebbero guai seri.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Diletta Leotta | Prima uscita al parco dopo l’isolamento – FOTO

Lo sa bene Diletta Leotta, la conduttrice comincia a sentire il peso della Fase 1 – quella dell’isolamento e della quarantena – rapportata alla Fase 2 in cui si potrebbero vedere i propri congiunti, vale a dire familiari e parenti, ma lei ugualmente è impossibilitata a raggiungerli trovandosi a Milano. Fare una traversata fino in Sicilia, adesso, con qualsiasi mezzo e in qualunque modo, è altamente sconsigliato.

Diletta Leotta, omaggio alla Sicilia: il risultato è da applausi

Quindi la Leotta ubbidisce, esce poco e resta a casa (in quel di Milano) il più possibile concedendosi al massimo qualche sporadica passeggiata al parco – come prevede il protocollo della Fase 2 rispetto all’evoluzione della pandemia di Coronavirus – ma intanto pensa alla famiglia e alla sua terra. La Sicilia. Una lacrima le scende, soprattutto in occasione della festa della mamma, così per colmare la distanza pubblica vecchie foto in compagnia dei propri affetti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Diletta Leotta | Il fascino della…cultura! La foto mentre legge spiazza i fan

Sentiti auguri a Ofelia Castorina, madre presente – nonostante la situazione complessa che il Paese sta vivendo – e premurosa: “Non vedo l’ora di riabbracciarti”, scrive su Instagram la conduttrice DAZN. Sentimento assolutamente ricambiato dalla donna che conta – a modo suo – i giorni in cui potrà riabbracciare la figlia ripostando, a sua volta, le foto più diverse. Ritratti di famiglia, insomma, che i followers apprezzano.

Successivamente, Diletta, però, ha voluto omaggiare anche la sua terra. Da siciliana doc qual è, non ha perso occasione per ricordare – alla sua maniera – il valore e la bellezza dell’isola italiana. Uno scatto mozzafiato la ritrae in shorts e canotta aderente con una scritta in primo piano “Sicily”. Sicilia in Inglese, per l’appunto, ma la bellezza si evince in qualunque lingua. In special modo con la Leotta che non perde occasione per conquistare e spiazzare i fan più affezionati con le pose più diverse. “La lontananza sai è come il vento, che fa dimenticare chi non s’ama”, diceva una celebre canzone di Domenico Modugno. Non è il caso di Diletta Leotta e i suoi affetti, indimenticabili da qualunque punto di vista.

Visualizza questo post su Instagram Made in Sicily 🇮🇲 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 10 Mag 2020 alle ore 11:52 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Diletta Leotta | L’amore ai tempi del Covid-19…invecchia – FOTO