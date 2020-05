Festa della mamma | Le frasi di auguri più belle da dedicare

Si avvicina la festa della mamma che come ogni anno in Italia si celebra la seconda domenica di maggio. Ecco alcune delle frasi di auguri più belle da dedicare alla donna che ci ha donato la vita.

Domenica 10 maggio si celebrerà la festa della mamma. Con il Coronavirus che imperversa è diventato sempre più difficile, se non impossibile, poter festeggiare le ricorrenze.

Quest’anno la festa della mamma si potrà festeggiare ma solo se si vive nella stessa casa. Chi abita in residenze diverse potrà vedersi, magari per una breve visita, e con tutte le precauzioni del caso.

Se mamma e figli vivono in regioni diverse non potranno ancora vedersi visto che non si può uscire dai confini regionali se non per motivi necessari e comprovati. Allora per tutte quelle famiglie che saranno divise in questa festività ecco una selezione di alcune frasi più belle da dedicare alla donna che ci ha donato la vita.

Le frasi più belle per la festa della mamma

Si avvicina la festa della mamma che in Italia e in molti altri paesi del mondo si celebra come ogni anno la seconda domenica di maggio. Nata intorno alla metà degli anni ’50 sia per un motivo commerciale che per uno religioso, la festa della mamma rende omaggio alla figura materna, a colei che dona la vita.

La figura della madre è sempre più importante nella nostra società. La mamma non è solo colei che mette al mondo i figli, ma anche quella che pensa alla loro crescita contribuendo così allo sviluppo delle future generazioni. La madre rappresenta il perno di una famiglia, colei a cui tutti fanno riferimento.

Considerando che quest’anno sarà molto difficile celebrarla con regali e pranzi insieme ecco una piccola selezione di alcune delle più belle frasi da dedicare alla propria mamma. Perché alla fine quello che conta è il pensiero più che l’oggetto materiale.

“Le braccia di una madre sono più comode di quelle di chiunque altro”. (Principessa Diana)

“Nel momento in cui un bambino nasce anche sua madre sta nascendo. Non è mai esistita prima. Esisteva la donna, ma non la madre. Una madre è qualcosa di assolutamente nuovo”. (Osho)

“La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo”. (William Ross Wallace)

“Dio non poteva essere ovunque, e quindi ha creato le madri“. (Rudyard Kipling)

“Mamma, la parola più bella sulle labbra dell’umanità“. (Khalil Gibran)

“Le madri sono gli unici lavoratori che non hanno mai vacanze“. (Anne Morrow Lindbergh)

“Una buona madre vale cento maestri“. (George Herbert Palmer)

“La mamma è quella persona che vedendo che i pezzi di torta sono quattro e le persone sono cinque, dice che i dolci non le sono mai piaciuti“. (Tenneva Jordan)

“Le verità che contano, i grandi principi, alla fine, restano sempre due o tre. Sono quelle che ti ha insegnato tua madre da bambino“. (Enzo Biagi)

“Le braccia di una madre sono fatte di tenerezza e i bambini, tra esse, ci dormono profondamente“. (Victor Hugo)

“La mamma non sa perché ama il figlio e il bambino non sa perché ama la mamma. Non sanno da dove viene l’amore che provano l’uno per l’altro. È l’amore di Dio che si manifesta in loro, e quando l’amore è puro e disinteressato ne riflette le qualità divine”. (Paramahansa Yogananda)

“Gli uomini reggono il mondo. Le madri reggono l’eterno, che regge il mondo e gli uomini”. (Christian Bobin)

“Una mamma ha due doveri: preoccuparsi ed evitare di farlo“. (E.M. Forster)

“Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura”. (William Shakespeare)

di Cristina Biondi