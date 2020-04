Fase 2 autocertificazione necessaria per gli spostamenti. Ecco cosa scrivere sul modulo per andare a trovare i propri congiunti.

La Fase 2 parte ufficialmente da lunedì 4 maggio. Con il Decreto annunciato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i cittadini potranno spostarsi all’interno del proprio comune o della propria regione per quattro motivazioni tra le quali c’è anche la necessità di andare a trovare i congiunti, ma cosa bisogna scrivere sul modulo dell’autocertificazione per non incorrere in sanzioni?

Fase 2 Autocertificazione: cosa scrivere per andare a trovare i congiunti

Durante la Fase 2 i cittadini dovranno portare con sè l’autocertificazione per spostarsi all’interno del proprio comune o della propria Regione, anche se resta fermo il divieto di spostarsi nelle seconde case. Il modulo, tuttavia, come fa sapere il Corriere della Sera, dovrebbe essere uguale a quello diffuso finora. Il modulo attualmente in vigore, infatti, prevede tra i motivi che giustificano l’uscita da casa la «situazione di necessità» e la necessità di “andare ad assistere un congiunto”.

Chi, dunque, esce per andare a visitare i congiunti, non dovrà indicare le generalità dei congiunti che si accinge ad andare a trovare. Le forze dell’ordine, a lora volta, al momento dei controlli, non potranno chiedere le generalità dei congiunti.

Al momento, dunque, non appare necessario far stampare un nuovo modulo di autocertificazione perchè basterà sbarrare la casella assistenza ai congiunti per essere in regola.

Tra i congiunti sono compresi anche gli affetti stabili. Con la partenza della Fase 2, dunque, rispettando il divieto di assembranti e la distanza di sicurezza, saranno ammessi gli spostamenti, all’interno del proprio comune o della propria Regione per andare a trovare non solo i parenti, ma anche i conviventi, i fidanzati e gli amici. E’ stato spiegato, inoltre, che se si esce per una passeggiata o per allenarsi all’aperto, non è necessario avere con sè l’autocertificazione.