La torta senza presentata da Luisanna Messari a Pomeriggio 5 è molto pratica, fragrante e gustosa. Ma soprattutto leggera

A Pomeriggio 5 è andata dopo la pizza e la torta al rovescio anche la torta senza. Si intende senza burro, uova e zucchero quindi leggerissima. A presentare l’ottima ricetta senza grassi e gustosissima la celebre e simpatica Luisanna Messeri.

Lei si definisce cuoca pop ma ieri abbiamo scoperto che è anche una grandissima amica di Barbara D’urso. La donna toscana ha presentato questo dolce ottimo da preparare in questo periodo di quarantena e approvato anche dal nutrizionista Nicola Sorrentino in collegamento.

Iniziamo a vedere gli ingredienti che serviranno per la torta.

250 gr di farina 0

mezza bustina di lievito ( o bicarbonato e limone)

250 g di latte

1 barattolo di marmellata

uvetta o buccia di arancia o limone

Cottura

170° per 20 minuti

Torta Senza uova e burro di Luisanna Messeri preparazione

Come ha spiegato la simpatica cuoca fare questo tipo di torta è semplicissima e anche molto veloce. Durate la diretta la Messeri a consigliato di mettere nella ciotola prima gli ingredienti secchi. Quindi, subito dopo la farina anche il lievito (mezza bustina).

Utilissimo il consiglio dato in caso non riuscissimo a trovare il lievito. Si può infatti sostituire con un cucchiaio di bicarbonato mischiato con un alimento acido. Il consiglio è stato proprio il limone che ben si addice a questo tipo di torta. Quindi in caso non trovassimo il lievito possiamo mettere un cucchiaio di bicarbonato e limone.

Aggiungiamo pian piano 250 ml di latte. Nella ricetta data a Pomeriggio 5 è stato consigliato il latte intero, ma per chi vuole una versione ancora più light di questa torta può benissimo optare per quello parzialmente scremato.

Iniziamo a mescolare ben bene in modo che il composto venga liscio e che sia assolutamente senza grumi. Quando il nostro composto sarà pronto aggiungiamo anche 250 grammi di marmellata. In questo caso possiamo scegliere noi a seconda dei nostri gusti e soprattutto a quello che troviamo in quel momento nella dispensa della nostra casa.

Torniamo a mescolare bene bene in modo che la confettura si amalgami perfettamente con il nostro composto. Dopo di che possiamo come tocco finale aggiungere uvetta come ha fatto Luisanna o in alternativa buccia di arancia o limone. A questo punto possiamo scegliere di mettere il nostro composto in piccoli pirottini (ciotoline da forno ) come nella ricetta mostrata a Pomeriggio 5. Oppure optare per una tortiera normale o a ciambella.

Il tempo di cottura dato è 20 minuti a 170 gradi. Ricordiamoci sempre di fare la prova stecchino per vedere se la nostra torta è pronta. Non ci resta che augurarvi buon appetito.

