Coronavirus | Fase 2: i fidanzati e gli amici possono incontrarsi

Coronavirus | Durante la fase 2 sarà possibile per gli amici e i fidanzati potersi incontrare, in quanto rientrerebbero nel termine “congiunti”, senza creare assembramenti e rispettando le misure di sicurezza previste per impedire il contagio.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, da una prima interpretazione del DPCM annunciato ieri sera in diretta dal premier Giuseppe Conte che entrerà in vigore con l’inizio della Fase 2 del coronavirus il 4 maggio, all’interno del termine “congiunti” sarebbero inclusi non soltanto i parenti, ma anche i conviventi, i fidanzati e gli amici.

Ciò sarebbe specificato all’interno delle Faq che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul portale ufficiale del Palazzo Chigi, che faranno chiarezza se è possibile vedere il fidanzato durante la Fase 2. Anche se il portale di informazione, stando a quanto gli è stato comunicato dalle fonti a loro vicine, sembrerebbe garantire di sì.