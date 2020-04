Trono Over | Ida Platano di Uomini e Donne si è lasciata andare, sul suo profilo Instagram, ad un triste sfogo in merito a quello che sta accadendo in questi giorni in Italia a causa dell’emergenza del coronavirus.

Ida Platano è una delle, ex, dame più amate del Trono Over di Uomini e Donne. Per questo motivo, il pubblico della rete è rimasto piuttosto dispiaciuto nel leggere il recente sfogo della compagna di Riccardo Guarnieri su Instagram. Che cosa ha detto la dama?

La dama si è lasciata andare in merito ad alcune riflessioni in merito all’emergenza del coronavirus in Italia, affermando che con tutto quello che stiamo passando le sembra quasi come se un pezzo di se stessa le fosse stato strappato via.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Gemma Galgani furiosa: “Tina è invidiosa perché sono magra”

“Ho sentito anche io le ultime notizie e di fronte a tutto ciò mi sento così impotente” ha rivelato Ida Platano triste su Instagram, che di recente ha spiazzato Gemma Galgani. “Ho la sensazione che una parte di me sia stata portata via” ha scritto la dama dispiaciuta, trovando però un certo conforto da parte dai suoi sostenitori.

Ida Platano del Trono Over di Uomini e Donne annuncia: “Pronta a rimettermi in piedi”

Nonostante il periodo difficile, Ida Platano ha annunciato che è pronta a rimettersi in piedi e ci ha tenuto a ringraziare tutti i suoi fedeli sostenitori, che hanno avuto modo di conoscerla durante la sua partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne e a Temptation Island, che in questi giorni l’hanno supportata, incoraggiandola ad andare avanti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Trono Over | Barbara De Santi speranzosa: “Vediamo la luce dal tunnel”

“State tranquilli perché sono pronta a rimettermi in piedi” ha rassicurato Ida Platano di Uomini e Donne, che ha recentemente smentito la sua seconda gravidanza. “Volevo approfittare dell’occasione anche per dirvi grazie per il vostro continuo affetto e supporto nei miei confronti” ha aggiunto l’ex protagonista di canale 5.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Ida Platano e Riccardo Guarnieri ai ferri corti? L’indizio

La compagna di Riccardo Guarnieri del Trono Over spera anche che, a modo suo, possa essere stata anche lei di supporto verso i suoi tantissimi fan, che dal suo primissimo debutto in tv non l’hanno mai abbandonata o lasciata da sola.

“Spero, a modo mio, di essere riuscita anche io a trasmettervi un po’ di coraggio in questi giorni” ha scritto Ida. “Vi mando un grosso bacio” ha concluso.

Ida e Riccardo di Uomini e Donne, lei tra l’altro ha lanciato un appello ai fan, stanno trascorrendo insieme questi giorni di quarantena. Almeno la dama può godersi questi giorni in compagnia dei suoi affetti più cari.