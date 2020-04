Uomini e Donne | Ida Platano è incinta di Riccardo Guarnieri? Il cavaliere del Trono Over di Maria De Filippi ha fatto chiarezza durante una diretta su Instagram

Nelle scorse settimane erano sempre più insistenti le voci che vedevano Ida Platano e Riccardo Guarnieri ai ferri corti. Il motivo? I due, contrariamente a quanto avevano abituato il pubblico del Trono Over di Uomini e Donne durante questo periodo di quarantena, non pubblicavano più nessun contenuto social che li mostrasse insieme o che confermasse che la loro storia proseguisse a gonfie vele.

Per questo motivo nelle scorse ore, la coppia ha scelto di fare una diretta su Instagram per smentire ogni possibile gossip sulla loro vita. I due hanno anche fatto chiarezza anche in merito ad una voce che vedeva la dama di Maria De Filippi in dolce attesa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi annuncia: “Mi manca!”

“Ci chiedete se Ida è incinta? Beh a meno che non sia stato lo Spirito Santo, la vedo difficile” ha risposto il cavaliere del Trono Over, smentendo categoricamente che la sua compagna, che di recente è stata protagonista di una riflessione di Rudy Zerbi, sia incinta.

Ida Platano non è incinta di Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne. I due, almeno per il momento, preferiscono non allargare la famiglia.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano a Uomini e Donne? Il sospetto

Il pubblico di Uomini e Donne però è curioso di sapere se Ida e Riccardo, come si legge ultimamente in giro sul web, torneranno in studio, visto che i due compaiono nel promo del programma.

Questa volta, a differenza della precedente risposta, i due hanno preferito non sbilanciarsi di fronte alla possibilità di tornare in tv.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Tina Cipollari con la mascherina di Gemma | Lite a Uomini e Donne

“Se ritorniamo in studio?” ha chiesto retoricamente Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne. “Non lo so, seguite il programma e vediamo insieme se torniamo o meno” ha concluso il compagno di Ida Platano, che di recente ha spiazzato Gemma Galgani.

Il pubblico, infatti, ritiene che la risposta del cavaliere sia quasi una conferma, convinti che la coppia possa ritornare per sostenere Gemma in questo nuovo percorso per trovare l’anima gemella ai tempi del coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram #iorestoacasa TUTTI INSIEME CE LA FAREMO 💪🏻❤️🇮🇹 Un post condiviso da Ida (@idaplatano) in data: 14 Mar 2020 alle ore 9:00 PDT

Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne, nonostante non abbiano ancora pensato di mettere su famiglia, sono più innamorati che mai.