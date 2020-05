Diletta Leotta | Il fascino della…cultura! La foto mentre legge spiazza i fan

Diletta Leotta si prepara a vivere la Fase Due, fra lavoro e avvincenti letture, la siciliana incanta i fan su Instagram.

Diletta Leotta si prepara alla Fase Due, anche lei – come tanti – tornerà gradualmente a lavorare a pieno ritmo. Intanto la celebre catanese va in diretta quotidianamente su Radio 105 in qualità di speaker, il resto delle sue ore lavorative dovrebbe passarle su DAZN. Lady Scardina, però, con il campionato fermo (che dovrebbe procedere verso la ripartenza con relativa conclusione) deve rimodulare le sue competenze.

Con i suoi autori, infatti, la Leotta ha messo a punto un nuovo format per l’emittente. Trasmetterà da casa, per restare comunque vicina al proprio pubblico: il suo lato talk, dunque, prosegue e si evolve. La Leotta ha trovato il modo di lavorare senza commettere infrazioni di sorta: anche se, va detto, da adesso in poi sarà possibile muoversi per il territorio nazionale con una continuità sempre maggiore. Non bisogna, però, mollare la presa.

Diletta Leotta fra lavoro e cultura: “In viaggio con la fantasia”

Tornare alla normalità è possibile, ma è altrettanto necessario – per cercare di evitare un’ipotetica ondata di contagi di ritorno da COVID-19 – procedere per gradi. Allora Diletta Leotta, dopo aver terminato il proprio lavoro, fra le mura di casa si dedica ad hobby ed allenamenti.

Ogni attività particolare viene immortalata da uno scatto: la presentatrice, ultimamente, ha riscoperto il piacere della lettura. Dunque, i raggi del sole che filtrano dalla finestra, si posano su un libro mentre la Leotta “viaggia con la fantasia“, così si legge su Instagram nella didascalia del suo ultimo post. Non è dato sapere cosa stesse leggendo, ma i followers bravi a “leggere tra le righe” hanno colto il fascino della cultura e la prorompenza delle forme che scandisce – in maniera incontrovertibile – il fisico della siciliana.

In attesa del totale ritorno alla normalità, qualcosa di straordinario – quotidianamente – lo mostra lei. I fan sentitamente ringraziano, sperando di incontrarla in libreria quanto prima. Visto che lì, almeno per ora, è possibile tornare. Tuttavia, dinnanzi a una bellezza simile, attenersi al distanziamento sociale imposto dal Governo sarà un’impresa.

Visualizza questo post su Instagram In viaggio con la fantasia 📚📖🏔🏝☀️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 3 Mag 2020 alle ore 9:57 PDT

