Diletta Leotta | Prima uscita al parco dopo l’isolamento – FOTO

Diletta Leotta è pronta per vivere al meglio la Fase Due dopo l’isolamento. Foto della prima passeggiata all’aperto, followers in visibilio.

Diletta Leotta torna a impreziosire le strade di Milano, alla luce del sole, dopo l’isolamento. Anche la conduttrice DAZN, infatti, si è fatta trovare pronta per la Fase Due. Lei, a differenza di altre persone meno fortunate, il congiunto ha potuto vederlo con maggiore assiduità dato che il pugile Daniele Scardina ha trascorso il periodo di quarantena in compagnia dell’avvenente siciliana.

Una storia d’amore ai tempi del COVID-19 può essere una sferzata di speranza per il futuro, intanto Diletta Leotta pensa a riappropriarsi degli spazi perduti fuori casa: sebbene la showgirl, previa autocertificazione, abbia potuto continuare a recarsi in radio per le dirette su Radio105, il resto del lavoro lo faceva da casa alternando dovere e piacere: prima la messa a punto del nuovo format DAZN in vista del periodo post isolamento e poi qualche allenamento (condito da alcune prelibatezze culinarie da gustare successivamente) per restare in forma.

Diletta Leotta e la Fase Due: tornano le passeggiate al parco

Come aveva scritto qualche settimana fa sul proprio account ufficiale Instagram, il segreto resta allenare corpo e mente per mantenere il giusto equilibrio psicofisico. Ecco perché una passeggiata dopo 58 giorni assume la sua rilevanza: respirare aria pura, in un parco, con l’erba del prato che accarezza le ginocchia. Si torna alla normalità anche così, apprezzando le piccole cose che rendono unica la nostra Terra.

Senza contare che la Leotta si era preparata a questo appuntamento nella maniera più giusta: aveva preso per tempo guanti e mascherine per poi concentrarsi su cosa avrebbe fatto appena iniziata la fase di “convivenza con il virus”. Come prima reazione, da parte della conduttrice siciliana, non c’è male: arriva anche il supporto de followers che su Instagram incoraggiano lady Scardina a replicare presto l’iniziativa. Anche perchè le foto al sole vengono meglio e ammirare la Leotta baciata dai raggi ultravioletti è un chiaro segno che, pian piano, tutto tornerà come un tempo, persino il risalto delle meraviglie sotto una luce diversa.

Prima passeggiata dopo 58 giorni #staysafe 💐😷

