Diletta Leotta | Con Scardina è amore vero, il pugile presentato ai genitori

Diletta Leotta e Daniele Scardina avrebbero ufficializzato il loro fidanzamento davanti alle rispettive famiglie. L’indiscrezione dal settimanale “Chi”.

Diletta Leotta e Daniele Scardina, che i due facessero sul serio era già possibile intenderlo dalle varie testimonianze social di cui sono stati protagonisti nei mesi passati. Un amore sbocciato prima della pandemia da Coronavirus e maturato in lockdown attraverso giorni speciali, per quanto complicati, trascorsi chiusi in casa fra un sorriso ed un abbraccio.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Telegram, 3 denunciati per revenge porn | Diletta Leotta tra le vittime

I due, però, appena è stato possibile, sono tornati ad uscire – come hanno fatto in molti – con la differenza che il loro primo weekend fuori è stato al lago di Como (abbiamo testimonianze social anche di questo) in un resort esclusivo da 3000 euro a notte. Il motivo di questa “fuga d’amore” sarebbe l’anticamera di qualcosa di meglio, infatti con loro erano presenti anche i rispettivi genitori. Presentazioni in grande stile, dunque, perchè la loro storia d’amore oramai non può più definirsi un semplice flirt.

Diletta Leotta e Daniele Scardina: le due famiglie a colloquio

Posto esclusivo per notizia esclusiva, stando perlomeno alle indiscrezioni del settimanale “Chi” che sottolinea come fra la celebre conduttrice e il noto pugile ci sia voglia di impegnarsi seriamente. Persino le famiglie sembrerebbero accettare di buon grado: parlare di matrimonio è, quantomeno, azzardato. Entrambi, però, hanno voglia di rendere ufficiale questa unione, il passo successivo alla presentazione delle famiglie non è dato sapere né quando né come avverrà.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Diletta Leotta | Lady Scardina pronta a soddisfare la sua voglia di…calcio!

Certo è che per la conduttrice, desiderabile da moltissimi come confermano le mille rose rosse ricevute da un ammiratore segreto non molto tempo fa, mettere la “testa a posto” dal punto di vista sentimentale non è mai stato facile. Scardina la sta facendo vacillare con garbo, dimostrandole di esserci sempre quando serve: nella buona e nella cattiva sorte, la pandemia da COVID-19 sembrerebbe aver rafforzato un legame già partito con ottime premesse.

Ora si fa sul serio: l’ufficializzazione dinnanzi a testimoni autorevoli, come i rispettivi genitori, è avvenuta. Sarà compito loro tener fede a questo legame così autentico per il maggior tempo possibile. Ogni grande amore va alimentato, i due sembrano già a buon punto.

Visualizza questo post su Instagram Don’t try this at home🤣🤣🤣🤣🤣 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 18 Mag 2020 alle ore 10:03 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Diletta Leotta | Le foto al lago, con Scardina è fuga d’amore – FOTO