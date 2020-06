Diletta Leotta | Lady Scardina pronta a soddisfare la sua voglia di…calcio!

Diletta Leotta attende il 20 giugno per tornare a raccontare la Serie A su DAZN. Nel frattempo si allena con il biliardino, la foto su Instagram cattura i followers di Instagram.

Diletta Leotta comincia a prepararsi. Il 20 giugno si avvicina e lei potrà, con tutte le precauzioni del caso, tornare a raccontare la Serie A. Ritrovare il calcio dopo la pandemia è sicuramente un evento straordinario, per alcuni in modo negativo (quelli che avrebbero preferito aspettare ancora un po’ per salvaguardare ulteriormente la salute dei calciatori e non solo), per altri in modo positivo (coloro i quali si sentono più felici e rinfrancati anche solo vedendo un pallone che rotola su un prato verde).

Miss Dazn appartiene alla seconda categoria, l’ha ammesso anche in un’intervista rilasciata alla stampa inglese: “Mi manca il calcio”, disse. La Leotta poi non ha evitato di sottolineare quanto però fosse importante fare prevenzione adeguatamente: “Vista la situazione, la Serie A avrebbe dovuto chiudere prima”. Adesso che, invece, parlare di riapertura – almeno a livello legislativo – non sembra essere un’utopia, l’attesa per il 20 giugno diventa fremente.

Diletta Leotta pronta per la Serie A, la foto su Instagram non mente

La Leotta, dal canto suo, non vede l’ora di raccontare le gesta dei calciatori. Seppur a distanza e con i dovuti accorgimenti. Lo testimonia, fra le altre cose, anche l’ultimo suo post su Instagram: la bella siciliana, infatti, si è fatta immortalare (presumibilmente dal suo fidanzato Daniele Scardina) davanti a un biliardino. In didascalia la conduttrice improvvisa, scrivendola, una sorta di telecronaca. Anni vicino a Pierluigi Pardo sono serviti a qualcosa evidentemente: la terminologia è quella giusta, il fascino pure.

I giocatori, infatti, hanno iniziato la preparazione atletica per l’eventuale ripartenza già da qualche mese. La Leotta, invece, pur non sapendo se la Serie A sarebbe tornata, non ha mai smesso di tenersi in forma. I risultati si vedono, li notano anche i fan che, pur avendo nostalgia del calcio, non possono fare a meno di indugiare sulle forme generose e conturbanti della presentatrice. Tutto è pronto, dunque.

Le domeniche (e non solo visto il fitto calendario che attende le squadre di Serie A fino al prossimo 2 agosto) a base di calcio e fascino stanno per tornare, con quel tocco femminile bramato in ciascuno stadio: la bellezza di Diletta Leotta saprà risaltare anche se i tifosi saranno costretti a rimirarla da casa. Ma come si dice: al cuor non si comanda e neppure al fascino, che va ben oltre le porte chiuse di qualsiasi impianto.

