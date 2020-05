Diletta Leotta | Ammiratore segreto spiazza la conduttrice – VIDEO

Nuovo ammiratore segreto per Diletta Leotta, la conduttrice catanese ha ricevuto mille rose rosse appena arrivata in redazione. Sorpresa e curiosità negli studi di Radio 105.

Diletta Leotta continua a conquistare il cuore degli affezionati. La conduttrice DAZN, ormai da quando è iniziato il lockdown in Italia ma anche nella Fase 2 della pandemia, tiene compagnia ai propri followers con il racconto fotografico della propria quotidianità: radio, televisione e palestra.

Gli impegni della Leotta, causa COVID-19, si sono molto ridotti: campionato sospeso, quindi meno dirette tv, c’è sempre e comunque la radio. La Leotta, in qualità di speaker sembra essere a proprio agio, talmente di casa a Radio 105 che non finisce di ricevere sorprese. Daniele Scardina, celebre pugile e fidanzato della siciliana, l’aveva conosciuta proprio in radio attraverso l’invio di una quantità industriale di rose rosse.

Diletta Leotta, mille rose rosse: chi c’è dietro all’inatteso omaggio floreale?

Abitudine che continua, malgrado tutto, a scandire le giornate di Diletta Leotta. La conduttrice radiotelevisiva, infatti, arrivata negli studi di Radio 105 nel primo pomeriggio ha trovato 1000 rose rosse ad attenderla negli studi radiofonici: la sorpresa ha spiazzato anche gli altri componenti della redazione di 105 che, immediatamente, hanno scherzato sull’accaduto.

La Leotta ha mostrato l’inatteso cadeau nelle stories di Instagram chiedendo ai followers chi potesse aver mandato un omaggio floreale così imponente. Non sono mancate le battute anche da parte del portiere della redazione, subito dopo DJ Ringo ha provato a smussare lo scalpore con una gag, lo stesso ha fatto il collega della Leotta Daniele Battaglia.

Che il misterioso ammiratore sia rimasto anonimo per evitare di incorrere nelle ire di Daniele Scardina, pugile professionista e fidanzato geloso? Solo il tempo farà luce su questo arcano, per il momento la Leotta ringrazia sentitamente. Non capita tutti i giorni di ricevere sorprese simili, anche se per la celebre e fascinosa siciliana sta diventando una gradita abitudine.

