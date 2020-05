Striscia La Notizia incastra Taylor Mega | Lei: “Non sono l’unica”

Striscia La Notizia ha accusato Taylor Mega di aver sponsorizzato aziende che hanno truffato i suoi follower su Instagram. La bionda influencer non ha tardato nel rispondere alle accuse del noto tg satirico.

Striscia La Notizia continua a smascherare le truffe a cui gli utenti della rete, in un modo o nell’altro, si imbattono. Questa volta il noto tg satirico ha accolto le tantissime segnalazioni arrivate dai fan di Taylor Mega, in cui hanno accusato la loro beniamina di aver sponsorizzato e dato visibilità ad aziende truffaldine. Il motivo?

I fan in questione hanno acquistato i prodotti sponsorizzati dall’influencer, ma non gli sono mai stati recapitati. Nonostante l’azienda abbia ricevuto il pagamento.

Striscia La Notizia ha incastrato Taylor Mega, di recente tra l’altro ha anche parlato di una truffa in cui è stata coinvolta Mara Venier, ma la replica della bionda influencer non è tardata ad arrivare chiarendo come stanno le cose, ma non solo. Taylor ci ha tenuto anche a lanciare una frecciatina al noto tg satirico.

Taylor Mega chiede scusa ai suoi fan e lancia una frecciatina a Striscia La Notizia

La replica di Taylor Mega, come anticipato, non è tardata ad arrivare. La bionda influencer ha risposto al servizio mandato in onda da Striscia La Notizia, chiarendo che la sua priorità principale resta il prendersi cura dei suoi fan e che prima di iniziare la collaborazione con l’azienda in questione lei e il suo team prendono tutte le misure del caso e gli sembravano lavorassero regolarmente.

“Chi ha avuto modo di conoscermi sa bene quanto io tenga ai miei fan” ha subito precisato Taylor Mega sul servizio di Striscia la Notizia. “Prima di iniziare una collaborazione, io e il mio team vogliamo essere certi del prodotto che andrò a sponsorizzare” ha proseguito la bionda influencer. “Per questo mi faccio mandare in primis il prodotto e in contemporanea analizziamo l’azienda”.

“Questa volta però le cose non sono andate come previsto e mi spiace si siano rivelati dei truffatori” ha confidato Taylor amareggiata. “Dopo la visione del servizio, ho avviato un’azione legale contro quest’azienda perché come sempre sono dalla vostra parte” ha concluso Elisa Todesco, che di recente è stata difesa dalla moglie di Paolo Bonolis. “Queste cose, purtroppo, capitano ad un sacco di altri influencer, ma come mai a Striscia si è parlato soltanto del mio caso?” ha aggiunto.

Taylor Mega ha sponsorizzato un’azienda che ha truffato i suoi fan, ma ha subito provveduto a tutelarli muovendo azioni legali verso il brand che si è presa gioco di lei e dei suoi fedeli sostenitori.