Uomini e Donne | Sirius iscritto ad una chat di incontri? La segnalazione

Uomini e Donne | Sirius, Nicola Vivarelli, secondo alcune segnalazioni dei fan del Trono Over, sarebbe iscritto ad una chat di incontri. Il giovane corteggiatore sta prendendo in giro Gemma Galgani?

A Uomini e Donne tanto sta facendo parlare il giovane Sirius, Nicola Vivarelli, che ha scelto di approdare al Trono Over con l’unico scopo di conquistare il cuore della, ormai storica visto che partecipa al programma da ben 11 anni, dama Gemma Galgani.

Il pubblico però, ma anche tutti i protagonisti del programma, non hanno mai creduto alle sue parole, convinti che abbia scelto di scendere le famose scale degli studi Elios di Roma soltanto per ottenere una maggiore visibilità, considerato che la Galgani è una delle protagoniste, se non la protagonista, più amata del pubblico del piccolo schermo. A maggior ragione da quando in rete è trapelata una nuova segnalazione sul suo conto. Quale?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Alessandro Graziani contro Sammy: “Sono superiore”

Il portale Isa e Chia ha segnalato, in base ad alcuni utenti, dopo i presunti messaggi tra lui e Valentina Autiero, che il giovane corteggiatore si sarebbe iscritto ad una nota chat di incontri, Tinder.

Sirus si è iscritto su Tinder mentre corteggia Gemma Galgani a Uomini e Donne? Gli utenti della rete non sembrano avere dubbi, ma quale sarebbe il suo presunto profilo?

Uomini e Donne | Nuova segnalazione su Sirius: il web non perdona

Il profilo Tinder di Sirius, o il presunto tale, lo ritrae in una possa ammiccante con indosso soltanto un asciugamano bianco. La foto utilizzata, è bene precisare, non compare assolutamente sui suoi profili social, ma nulla toglie che potrebbe essere un profilo fake. Creato con l’apposito scopo di infangare il giovane corteggiatore di Gemma Galgani.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ursula Bennardo stronca Paolo e Clizia e Live: “Che figura di merd*!”

Da quando il popolo della rete ha trovato il profilo di Nicola Vivarelli, corteggiatore di Gemma Galgani, sulle chat di incontri, tra l’altro la dama ieri ha litigato per lui con Valentina Autiero, ha iniziato una vera e propria caccia all’uomo, cercando se il ragazzo compare anche in altre applicazioni utilizzate per fare nuove conoscenze. Anche se, come anticipato, il profilo potrebbe trattarsi di un fake anche se la foto utilizzata non compare sui suoi social, ma l’utente in questione avrebbe potuto ottenerla in altri modi.

Raga Nicola/Sirius è su Tinder, controllate se sta anche su Grindr 😂😂 #uominiedonne pic.twitter.com/MjevooFaUA — Alice_w.w (@97_aaa97) May 26, 2020

Sirius sta prendendo in giro Gemma Galgani al Trono Over? Il pubblico, dopo l’ennesima segnalazione, continua a non credergli.