Ursula Bennardo stronca Paolo e Clizia e Live: “Che figura di merd*!”

Ursula Bennardo ha stroncato l’ospitata di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a Live Non è la d’Urso, sottolineando come sia stata una pessima figura il fingersi di non essersi mai incontrati prima della diretta su canale 5.

Ursula Bennardo, nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte al Trono Over di Uomini e Donne, non di rado ama commentare ciò che accade sul piccolo schermo degli italiani con i suoi fedeli sostenitori su Instagram.

Per questo motivo, infatti, la compagna di Sossio Aruta non poteva non commentare ciò che è successo domenica scorsa a Live Non è la d’Urso, dove Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono stati smascherati dalla padrona di casa, fingendo che si sarebbero incontrati per la prima volta dopo mesi in diretta sul piccolo schermo degli italiani.

“Onestamente comprendo tutti quei telespettatori che stanno commentando in maniera negativa ciò che è successo” ha premesso Ursula sulla presa in giro a Barbara d’Urso a Live.

“Quello che è successo è una vera e propria figura di merd*” ha proseguito la compagna di Sossio Aruta su Instagram. “Penso che Barbara sia stata fin troppo educata nei loro confronti, a parere mio non meritavano nemmeno la sorpresa che gli ha riservato” ha concluso.

Ursula Bennardo ha stroncato Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a Live Non è la d’Urso, commentando quello che purtroppo non è stato un bel momento di televisione.

Ursula Bennardo critica Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia e poi svela: “Ci sono persone che …”

L’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, oltre a commentare le vicende di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a Live Non è la d’Urso, si è lasciata andare ad una riflessione più generale sul piccolo schermo. Ricordando agli utenti della rete che loro sono in possesso di un grande strumento: il telecomando.

Grazie a questo, infatti, è possibile premiare o meno determinati personaggi che non fanno altro che prenderli in giro.

“Io non posso prendere a calci queste persone ma insieme, perché anche io sono una spettatrice, possiamo scegliere o meno di seguire determinati personaggi” ha spiegato Ursula Bennardo di Uomini e Donne su Instagram, che di recente ha rivelato di aver rimandato le nozze con Sossio. “Alcuni purtroppo ci prendono palesemente per i fondelli!” ha concluso, lanciando questa riflessione al suo fedele pubblico.

Ursula Bennardo, nel bene o nel male, sembra pensarla nello stesso identico modo del pubblico del piccolo schermo.