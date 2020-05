Scopri alcuni capi intramontabili della moda e quindi obbligatoriamente da inserire nel proprio guardaroba di tutte le stagioni.

Ogni hanno ha le sue tendenze, ogni stagione le sue mode ma ci sono poi degli elementi duraturi, quelli capaci di prescindere dalle evoluzioni dello stile: gli evergreen.

Si tratta di colori, tagli, elementi di stile intramontabili e, di conseguenza, imprescindibili nella vita di una vera fashion addicted.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Dolcevita o lupetto: differenze e scopri il modello più adatto per te

Se parliamo di abbigliamento sarà facile individuare quei capi e quegli accessori veramente irrinunciabili, quelli che vanno bene per tutte le occasione e che in un guardaroba garantiscono un successo assicurato.

Vuoi scoprire quali sono e, soprattutto, se li hai già tutti? Continua allora a leggere qua sotto.

Capi d’abbigliamento evergreen da avere nel proprio armadio

Alcuni sono i così detti capi Basic, quelli versatili, pratici e in colorazioni neutre che potete veramente sfruttare in miriadi di diversi abbinamenti e occasioni d’uso.

Altri sono capi un po’ più particolari ma la cui popolarità oramai è tali da renderli dei veri e propri pilastri della moda senza i quali nessun guardaroba può dirsi completo.

Scopriamoli insieme uno dopo l’altro grazie all’elenco proposto dal team Clio sul blog di Cliomakeup.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Maxi bag | Borse oversize per la primavera 2020: modelli e abbinamenti

Camicia bianca – Eh già, proprio lei, la regina dell’evergreen. In taglio classico e con un completo giacchiate pantalone, in versione oversize con sotto una bralette, lunga e perfetta anche come copricostume e chi più ne ha più ne metta. Ma quanti usi può avere una camicia bianca? Forse averne solo una nell’armadio rischia di esser anche riduttivo.

Pantaloni neri – Può essere il capo più elegante o anche il più casual, declinato in un semplice jeans o in uno stimatissimo taglio a sigaretta. Del resto, come si suol dire, il nero sta veramente bene a tutte.

Trench – Potete optare per un capo di qualità, che senza dubbio durerà per sempre, o per una variante più a buon mercato che vi faccia da collaudo. Un trench del resto si accorda alle sneakers così come ai tacchi più vertiginosi e dunque non vi mancheranno certo le occasioni d’uso. In generale il vero must è nel canonico beige: se dunque volete osare con i colori ben venga ma prima assicuratevi di possedere anche una versione basic.

Blazer – Ogni outfit diventa speciale con la gusta giacca, capace di regalare una carica di charme non indifferente al look di una donna. Può essere indossato con un vestitino chic o con i jeans in egual misura, magari arricchito da dettagli preziosi o in una versione molto basic blu o nero.

Giacca di pelle – Dal classico chiodo alle varianti più o meno articolate, il giacchetta dona subito un tocco un po’ rock anche ai look più raffinati. Lo si può scegliere nero, per andare sul sicuro, o anche in svariati colori per una soluzione più originale e vivace.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pantaloni bianchi | I modelli must have per questa primavera 2020

Jeans – Dal classico 5 tasche in denim azzurro con gamba diritta alle infinite varianti a zampa, strappati, skinny e chi più ne ha più ne metta. Ogni fisicità troverà sempre il suo jeans perfetto e tanto basta per renderlo un vero must have.

Longuette – Per un po’ ci aveva abbandonato ma pare oramai decisamente tornata alla ribalta, una vera icona della femminilità che può cambiare funzione anche in base a una semplice variante di tessuto: in seta sarà elegantissima mentre in jeans è perfetta per un’occasione più informale.

Little black dress – Audrey Hepburn e il suo Colazione da Tiffany insegna che il tubino nero è un successo semplicemente assicurato. In base alla fisicità potrà esser declinato attraverso linee più o meno ampie, gonne più o meno aderenti e scollature più o meno profonde ma sarà sempre l’intramontabile abito nero.

Sneakers – Lontani i tempi in cui erano solo delle “scarpe da ginnastica”. Oggi le sneakers sono veri e propri oggetti di culto, eletti dalle influencer di tutto il mondo a must have da abbinare pressoché ovunque: con la tuta, certo, con i jeans per un tocco casual ma, udite udite, a anche sotto gonne e vestitini. Per una volta che la comodità decide di esser nostra amica perché voltarle le spalle?

Décolleté – Se sono i vostri unici tacchi optate per il classico nero e nonsbaglierete altrimenti sbizzarritevi con sfumature di ogni genere: potrete infatti sfruttare questa scarpa semplicissima ma super femminile per dare un tocco seducente ai look più disparati. Un occhio di riguardo per l’altezza del tacco: se dovete portarle a lungo assicuratevi infatti di poterci camminare comodamente.

Queste le idee di Clio e del suo team. Noi da parte nostra vorremmo fornirvi tre piccole aggiunte:

Maxi Bag – La compagna fidata per qualsiasi giornata di studio o lavoro. Può accogliere veramente ogni genere di supporto necessario alle lunghe giornate fuori casa: dalla pochette del trucco all’agenda, passando per fazzoletti, ombrello e chi più ne ha più ne metta.

Pochette – All’opposto del punto precedente ma altrettanto indispensabile. E’ il Port sicuro per gli eventi importanti da acquistare nella variante gioiello per un tocco prezioso ma perfetta anche in un sobrio nero che, si sa, sta bene proprio ovunque.

T-shirt bianca – E’ il Basic che più Basic non si può ma, soprattutto negli ultimissimi anni, è un capo più che tornato alla ribalta. Perfetto sotto una giacca nera, sopra dei jeans e in mille altri abbinamenti. Semplicemente irrinunciabile!

E voi, quali sono i vostri capi rinunciabili? Avete già questi evergreen nel vostro armadio?

Fonte: blog.cliomakeup.com