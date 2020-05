Pantaloni di diversi modelli e versatili come non mai ma tutti accomunati da un dettaglio fondamentale per la primavera 2020: il colore.

Quando la raffinatezza incontra la praticità e l’originalità nascono loro, i pantaloni colorati, quelli che ci conquisteranno in questa primavera 2020.

Sono estremamente versatili e ci garantiranno di apparire impeccabili in ogni occasione, dalla mattinata di lavoro alla cerimonia più esclusiva.

La moda se n’è innamorata in questo 2020 e così ci regala nuove opportunità proponendoci i pantaloni colorati in diverse sfumature, fantasie ma, soprattutto, in diversi modelli.

A sigaretta, a palazzo, capri… tu quale modello sceglierai di sfoggiare?

Noi vi presentiamo i più glamour, incluse le varie fantasie, colorazioni e anche qualche proposta di abbinamento. A voi poi la scelta.

Pantaloni colorati primavera 2020

Dai pastello alle cromie più vivaci e vitaminiche, passando per sfumature variegate e per tanti affascinanti tagli.

Il mondo dei pantaloni colorati è tutto da scoprire e noi oggi vogliamo regalarvene un assaggio.

Iniziamo l’esplorazione a partire da un taglio tra il più popolare degli ultimi anni: il pantalone palazzo.

Gamba diritta e ampia, linee morbide e scivolate, una combinazione pratica e raffinata per eccellenza, vera e propria gioia di chi vuole mimetizzare un fianco un po’ abbondante.

La gamba risulterà slanciata e le amanti della vita alta non potranno he esser soddisfatto poiché il modello si presenta per lo più con questo dettaglio tornato in gran voga.

Tra le tonalità più trendy del momento ci sono i colori della terra come il terracotta, il color caramello, il verde oliva e via dicendo. Ma anche chi ama le fantasie multicolori non resterà deluso: fiori e linee verticali vanno per la maggiore.

Come abbinarle? Be’, i tacchi sono sempre un’ottima scelta ma, se l’altezza ce lo consente, anche un bel paio di sneakers non ci faranno sfigurare.

Come dimenticare poi i paper bag? Il modello più trendy da indossare per essere sicure di apparire glamour e raffinate in qualsiasi occasione.

A vita alta, spesso molto alta, e, il più delle volte, con un’arricciatura che decora il punto vita sono perfetti durante le mezze stagioni, garantendo una buona copertura ma senza eccessiva pesantezza.

A seconda del vostro personalissimo gusto (ma anche dello slancio delle vostre gambe) potrete preferirli a sigaretta o a palazzo ma, in entrambi i casi, non avrete limiti su fantasie e colori.

Se l’effetto seconda pelle è invece il vostro preferito ecco che i pantaloni colorati ci propongono la variante super aderente.

La variante jeans in particolare è la sportiva per eccellenza, perfetta con un paio di sneakers, mentre quella più morbida può esser slanciata, soprattutto se tagliata ad altezza caviglie, da un bel paio di tacchi.

Infine, se è la comodità la vostra unica bussola, ecco che arrivano i pantaloni colorati larghi.

Moltissime fashion lover se ne sono già innamorate: spaziano dalle tonalità più classiche come il grigio perla, il blu, il nero e il verde militare, a quelle più sgargianti come il giallo e il rosso acceso facendo sempre un’ottima figura.

A prescindere dal modello ricordate però che da ponderare attentamente sarà la scelta del colore: per occasioni più “ufficiali” ricordate di puntare su nuance soft come il rosa cipria, l’azzurro cielo, il giallo chiaro e via dicendo; le tonalità più accese come il rosso fuoco, e anche il rosso caldo aranciato, il giallo, il blu intenso e ovviamente il fucsia andranno benissimo per uscite con le amiche e occasioni meno formali.

il tocco finale lo daranno poi i giusti abbinamenti e, soprattutto, la scelta degli accessori, in primis delle scarpe: il tacco fa sempre la differenza, così come un blazer o dei gioielli importanti.

Una t-shirt sarà perfetta con tutti modelli se l’occasione risulta esser più casual mentre una blusa potrà dare il tocco raffinato che si richiede in occasioni più ufficiali.

Ricordiamo in fine che la vita alta in generale è di gran moda, contagiando dunque anche i vari modelli di pantaloni colorati. La regola da seguire è però molto chiara: aderenti per evidenziare le forme di un fisico longilineo, più morbidi se preferite ammorbidire le curve. In questo secondo caso meglio anche puntare sul tinta unita mentre, se potete osare, via libera a stampe e pattern particolari, a patto che vi sentiate a vostro agio con l’intero look.

