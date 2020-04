I vestiti lunghi sono anche per questa primavera 2020 una vera e propria mania. Scopriamo insieme i modelli più glamour e quali sono i loro punti forti.

Uan primavera all’insegna del maxi sembra esser appena iniziata.

Vi avevamo già accennato come le maxi bag sarebbero state l’accessorio simbolo della nuova stagione, ma oggi vogliamo andare oltre e farvi scopri come anche le versione maxi dei vestiti siano un vero e proprio must have di questa primavera 2020.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pantaloni donna | I modelli irrinunciabili per essere sempre chic

Già stiamo parlando proprio di loro, i vestiti lunghi, già da tempo oggetto del desiderio in estate, riscoperti nella loro veste autunnale e ora pronti a seguirci anche per la primavera.

Vestiti lunghi 365 giorni l’anno dunque ma, naturalmente, a patto di saper scegliere sempre i modelli giusti.

Quali sono per questa primavera? Scopriamolo insieme!

Vestiti lunghi primavera 2020: modelli must have

Perfetti per il giorno ma, con un semplice cambio accessori, impeccabili per la sera.

Se ci si vuole sentire eleganti, femminili ma, al tempo stesso, comode e leggere un vestito lungo è sempre una scelta vincente.

Questi capi inoltre incarnano in loro molti dei must della primavera 2020 come l’amore per i volumi ampi (non a caso pare spopoleranno caftani e tuniche oversize), lo stile chemisier (spesso affiancato ed esaltato da una bella cintura) e l’esaltazione delle spalle, che siano scoperte o esaltate da maniche medi-lunghe o, ancora, bombate.

Ma quali caratteristiche rendono unici questi vestiti lunghi per la primavera 2020?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Jeans slouchy | Come indossare il modello a palloncino must have 2020

Partiamo dalla scelta dei tessuti e delle fantasie, il primo elemento distintivo da tenere nella dovuta considerazione.

A quanto pare spopolerà il lurex e l’effetto a costine, affiancato a profondi e seducenti spacchi ma anche a un deciso tocco femminile e romantico, portato soprattutto da stampe e fantasie che spopoleranno.

Andranno per la maggiore i motivi floreali, sia in versione mini che a dir poco gigante, i disegni etnici, perfetti per sognare terre lontane, e i pois, proposti perlopiù in bianco su sfondo nero e in taglia mini, anche su tutto l’abito per un effetto ottico che stupisce.

E per quanto riguarda invece i colori? Be’, pare ci sia veramente l’imbarazzo della scelta.

Le tinte accese sono particolarmente Inn di questi tempi, via libera dunque a giallo, fucsia, lilla, verde acqua e verde menta, tutti da declinare in varianti da giorno o da sera, soprattutto sulla base del tessuto scelto. Noi consigliamo, ad esempio, un fresco lino per il giorno e un seducente pizzo per la sera.

Un discorso a parte merita l’intramontabile nero, il colore dell’eleganza per eccellenza e un vero e proprio passe-partout per noi donne. Potremo sfoggiare anch’esso di giorno così come di sera, sfruttando diversi accessori come le cinture: tenendo conto del grande ritorno del country, un cinturone in vita sdrammatizzerà il look declinandolo in versione diurna mentre uno più minimal e prezioso darà la giusta eleganza per una serata speciale.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Quadretti Vichy | Consigli per sfruttare il must moda primavera 2020

La scelta sembra dunque come sempre molto ampia.

Ricordate che la moda ci propone diversi modelli svasati e con maniche ampie, quindi a voi l’arduo compito di bilanciare bene i volumi per valorizzare al meglio le vostre forme.

Fatto ciò i vestiti lunghi diventeranno senza dubbio la più grande risorsa del vostro guardaroba, per questa primavera e non solo.