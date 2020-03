Quadretti Vichy | Consigli per sfruttare il must moda primavera 2020

I quadretti Vichy tornano di gran moda e si presentano come assoluto must per questa primavera 2020. Scopriamo i look più belli e come abbinarli.

Direttamente dalla moda degli anni ‘40 e ’50 arriva uno degli indiscussi must della prossima primavera: i quadretti Vichy.

Se questo inverno siamo impazzite per il check effetto scozzese, tra poche settimane torneremo a innamorarci dei piccoli quadratini di origine francese, proprio quelli che anni fa hanno fatto innamorare le grandi dive, celebrità tra cui la più famosa è senza dubbio Brigitte Bardot.

In molti hanno temuto e temono però l’effetto “tovaglia da picnic” ma un uso sapiente consentirà di trasformare i quadretti Vichy in un vero e proprio jolly della moda.

Sarà bene allora imparare in fretta dato che tra poche settimana non c’è capo d’abbigliamento o accessorio che potrà sfuggire alla fantasia a quadretti Vichy. Scopriamo allora come sfruttarla al meglio.

Quadretti Vichy, must primavera 2020

L’effetto di insieme nasce in questa fantasia dall’alternanza di quadretti più scuri e più chiari ma appartenenti tutti alla medesima sfumatura.

Un po’ come le righe o l’effetto floreale (“avanguardia pura” per dirlo alla Miranda Priestly) i quadretti Vichy tornano ciclicamente alla ribalta.

Nato nell’omonima città francese, questo tessuto continua a esser lì prodotto soprattutto per la realizzazione di grembiuli e camicie. Questa primavera però i capi che si avvarranno della celebre fantasia a quadretti saranno molto più numerosi e variegati.

Si privilegiano tessuti leggeri come lino o cotone e la trama checked viene in questo 2020 rivisitata anche in chiave over size, proprio lei che era sempre stata famosa per i suoi minuscoli quadratini.

La voglia di sperimentare e creare qualcosa di nuovo non si ferma però qui. Ai classici quadretti blu navy e rosso a sfondo bianco si affiancano ora tinte vitaminiche, come arancione e rosa, oppure più neutre, come beige e marron, creando così molti nuovi contrasti cromatici.

Ma dove si colloca questa celebra fantasia per la primavera 2020? Al primo posto ci sono senza dubbio gli abiti ampi, con maniche a palloncino e gonna a balze, ma anche tailleur e jumpsuit dress, must intramontabili della moda in questi ultimi anni.

Il segreto però per esaltare i quadretti Vichy risiede nel creare abbinamenti corretti. Come per tutte le più vistose fantasie, anche questa dovrebbe armonizzarsi bene con accessori tinta unita o anche colori a contrasto, vere e proprie garanzie per sfatare possibili errori e apparire sempre impeccabili.

Ecco allora che la classica t-shirt tinta unita diventa un vero e proprio jolly così come il giacchetta jeans, perfetto per smorzare ogni look. Qualora invece preferiste un tocco più estroso potrete declinare il tinta unita in nuance più vitaminiche, come il lilla tanto di moda di questi tempi.

A esser a dir poco perfetto con i quadretti Vichy è comunque il denim, non solo il giacchetto di cui sopra ma anche pantaloni, camice e chi più ne ha più ne metta. Questo senza dubbio il più sicuro abbinamento per chi vorrà osare con i quadretti Vichy.

La stagione calda è alle porte ed il momento di sperimentare questa nuova divertente fantasia si sta avvicinando. Ora che sapete di che cosa si tratta e come sfruttarla al meglio non vi resta che mettervi all’opera.

Da quale capo vorrete partire e, soprattutto, da quale abbinamento?

