Per la primavera 2020 impazzano le maxi bag, capienti, comode e molto trendy. Scopriamo i migliori modelli e come abbinarli in diversi look

Oversize e ancora più oversize. Questa la parola d’ordine per l borse che ci faranno innamorare nella prossima primavera, quella che speriamo di abbracciare tra poche settimane.

Le maxi bag che già da anni abbiamo imparato ad amare diventano così ancor più importanti, destinate ad esser protagoniste dei nostri look primaverili. Look da giorno, come appare ovvio pensare, adatti in particolare modo a tutte quelle donne che fuori casa vogliono portare letteralmente tutto il necessario, senza lasciare proprio nulla indietro.

Tra grandi classici più o meno rivisitati e new entry, scopriamo allora le varianti della maxi bag che più ci affascineranno e, soprattutto, come abbinarle al meglio.

Maxi bag primavera 2020: istruzioni per l’uso

Una maxi bag per ogni gusto sembra un sogno possibile nella prossima primavera. Dai modelli più chic a quelli maggiormente votati al casual, passando anche per varianti super glamour degne di un perfetto look da sera: se si ama la maxi bag la si potrà veramente sfoggiare h24 e in ogni singola giornata.

Scopriamone allora i modelli maggiormente di tendenza e come abbinarli al meglio per farli risaltare, ottenendo un geniale incontro tra glamour e comodità.

Tote bag – Da Dior a Balenciaga, le passerelle più glamour della stagione hanno coronato questa borsa come regina della primavera 2020. Il logo in primo piano sembra esser il tratto distintivo di questa versatissima borsa che andrà benissimo sia per una giornata di lavoro che per un evento più impegnativo. Si potrà dunque abbinarla a un maxi abito e a un bel trench ma, per slanciare la figura e riequilibrare questi volumi abbondanti, non potrà mancare un bel tacco

Shopper – Incarnazione per eccellenza di comodità e praticità, in questa stagione la borsa si presenta in un vero e proprio caleidoscopio di colori e di tessuti. Dalla pelle alla tela, passando persino per la plastica, la shopping bag ci accompagnerà nelle giornate più impegnative, con i suoi ampi manici che ci consentiranno di sfoggiarla sia a mano che a spalla, soluzioni perfette per una borsa che si presta a carichi importanti.

Borse a postina – Note anche come Messenger bag, son oramai tornate alla ribalta da qualche stagione guadagnatosi un posto d’onore nel gruppo degli “evergreen” del settore. L’apertura a patta e la lunga tracolla rendono questa borsa sempre carica di stile. Disponibili in tantissimi colori, materiali e anche dimensioni trovano la loro miglior versione nelle tonalità che richiamano i colori della terra, come il verde bosco, il terracotta, il color cammello e il marrone scuro. Preferite qualcosa di più primaverile? Provate allora il beige, il rosa cipria e l’azzurro carta da zucchero.

Hobo bag – La forma a mezza luna o trapezoidale e il design avvolgente contraddistinguono questo intramontabile modello, perfetto per il giorno grazie alla chiusura lampo e alla tracolla che permette di portare borsa a spalla. Occorre ricordare che fu Gucci a render celebre questa borsa nata come Costance ma ribattezzata poi Jackie O Bag in onore della sua più grande fan, Jackie Kennedy Onassis. Il modello rimane icona del casual e dunque troverà i suoi perfetti compagni in scarpe flat, camicette bon ton o di jeans, e pantaloni total black.

Maxi pochette – Per non rinunciare a capienza e praticità anche di sera ecco che la maxi bag si trasforma in pochette da portare sotto il braccio o, per un plus di comodità, a tracolla, magari grazie a una luminosa catenella. In fin dei conti in epoca di cellulari e portafogli oversize la borsa da sera non poteva che adeguarsi.

Prima di concludere ci concediamo un piccolo plus

Weekend bag – Non propriamente una borsa da tutti i giorni piuttosto un valido supporto per un viaggio fuori porta di un paio di giorni. A rendere celebri è stato senza dubbio Louis Vuitton ma poi in molti ne hanno seguito le orme, rendendo questa borsa un must di molte collezioni. Senza dubbio nessuno avrà difficoltà nel trovarne la variante più in armonia con i propri gusti.

Fonte: blog.cliomakeup. com