Coronavirus | Merkel: “Oltre il 60% della popolazione s’infetterà” VIDEO

Germania Angela Merkel dichiara che il Coronavirus colpirà più del 60% delle persone e elogia il suo ministro alla salute

Non solo l’Italia sta tremando in Europa davanti al Coronavirus e oggi Angela Merkel lo ha reso noto durante una riunione interna al gruppo. La cancelliera ha dichiarato come il 60-70% della popolazione sarà colpito da questo minaccioso virus,se non si trova un vaccino in breve tempo.

La Merkel ha poi speso grandi complimenti per il suo ministro della salute Jens Spahn, che secondo la Cancelliera sta gestendo in modo molto concreto questa difficile situazioe che sta facendo tremare il nostro continente. Il ministro tedesco ha dichiarato come circa 80% dei pazienti sarà sintomatico e come la fascia più problematica e a rischio sarà rappresentata dalle persone dai 65 anni in su e che hanno altre patologie.