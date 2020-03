GF Vip | Cucuzza informa sul Coronavirus: concorrenti in lacrime

GF Vip | Michele Cucuzza ha informato tutti i concorrenti sulla situazione del Coronavirus in Italia: ecco le loro reazioni

Michele Cucuzza, attraverso un video messaggio, ha informato tutti i concorrenti della quarta edizione del GF Vip su quello che sta accadendo nel nostro paese a causa dell’emergenza legata al Coronavirus.

I vipponi di Alfonso Signorini hanno avuto modo di poter ascoltare il discorso del Presidente Conte tenuto ieri sera, quello dove annunciava il nuovo progetto #Iorestoacasa, e di poter visionare alcune clip registrate appositamente per loro dai rispettivi famigliari.

Le reazioni dei concorrenti del GF Vip al Coronavirus, come facilmente deducibile, sono state piuttosto forti. Molti sono scoppiati in lacrime, mentre altri hanno provato a farsi forza, ma la domanda che tutto il pubblico del piccolo schermo si pone è la seguente: il reality show di canale 5 chiuderà?

La risposta è nelle mani dei concorrenti. La produzione, infatti, ha dato loro la libera scelta se continuare o meno il proprio percorso nella casa più spiata d’Italia.

Antonio Zequila vuole abbandonare il GF Vip | Andrea Denver distrutto

Le reazioni dei concorrenti del Grande Fratello Vip, come anticipato, sono state piuttosto forti ed in un certo senso anche imprevedibili.

Fabio Testi, che in un primo momento aveva chiesto di essere nominato per voler abbandonare la casa più spiata d’Italia, dopo aver visto il video messaggio di suo figlio realizzato a Live Non è la d’Urso, si è convinto a voler restare nella casa più spiata d’Italia. Il motivo? Visto il difficile periodo che l’Italia sta vivendo, il pubblico ha bisogno di avere qualcosa con cui distrarsi: la tv.

Antonio Zequila vuole abbandonare il GF Vip per il Coronavirus. L’attore ha già perso da poco suo padre e non ha nessuna intenzione di vedersi portare via anche sua madre e sua sorella e ha invitato i suoi compagni ad abbandonare il gioco. “Come possiamo ridere e scherzare qui, mentre fuori tutti soffrono?” ha chiesto l’attore.

Andrea Denver è scoppiato in lacrime al Grande Fratello Vip. Confuso più che mai su quale delle due scelte sia la più giusta da intraprendere. Patrick Pugliese è stato quello più lucido, chiedendo di avere un incontro con Alfonso Signorini e la produzione: alcuni vogliono continuare il loro percorso, ma a determinate condizioni.

Almeno per il momento, quindi, non si sa ancora se il GF Vip chiuderà per il Coronavirus. La scelta di se proseguire o meno con il programma spetta soltanto ai concorrenti.