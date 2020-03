GF Vip | Francesca Cipriani difende la Elia: “Valeria Marini crea tensione”

GF Vip | Francesca Cipriani ha difeso Antonella Elia, stroncando, invece, l’atteggiamento di Valeria Marini

Francesca Cipriani non ha mai nascosto di non provare una certa simpatia nei confronti di Valeria Marini. Già durante la loro esperienza all’Isola dei Famosi, le due non andavano propriamente d’amore e d’accordo e nonostante siano passati anni le cose non sembrano essere affatto cambiate.

L’opinionista di Barbara d’Urso, tra le pagine di Nuovo Tv, ha preso la difese di Antonella Elia, bocciando categoricamente l’atteggiamento assunto dalla stella del Bagaglino, insinuando che sia entrata al GF Vip soltanto per creare scompiglio tra i concorrenti.

“Non mi stupisce il suo modo di comportarsi” ha esordito l’opinionista. “Il suo scopo nella casa è proprio quello di creare tensione” ha concluso.

Francesca Cipriani ha attaccato Valeria Marini al GF Vip, insinuando che l’atteggiamento della concorrente non sia del tutto spontaneo.

Francesca Cipriani critica Valeria Marini al GF Vip: “E’ di cattivo gusto”

Francesca Cipriani ha inoltre rivelato che il modo in cui Valeria Marini del GF Vip, che aveva già duramente attaccato a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso, compete con le sue collegate è squallido e di cattivo gusto. In quanto in più di un’occasione non si è comportata nel migliore dei modi. Qualche esempio?

L’opinionista di Barbara d’Urso ha rivelato che durante un evento, l’acerrima nemica di Antonella Elia si è rifiutata di farsi fotografare con lei e quando ha saputo che c’era nelle vicinanze si è imposta di non volerla più vedere. Una reazione durissima che ha spiazzato Francesca Cipriani.

Anche se è bene specificare, che bisogna sentire anche la versione di Valeria Marini al Grande Fratello Vip che non è ancora a conoscenza di queste dichiarazioni.

Intanto il destino del GF Vip è ancora incerto. I concorrenti di Alfonso Signorini devono ancora scegliere se continuare a prendere parte al reality show di canale 5 o scegliere di ricongiungersi con i loro parenti a causa dell’emergenza legata al coronavirus. Il pubblico spera che i vipponi della casa scelgano di continuare. L’Italia ha bisogno di fonti di distrazione e intrattenimento, visto la difficile aria che si respira. Loro accetteranno, dando ai telespettatori ciò di cui hanno bisogno? Speriamo di sì.