Coppia: ecco come affrontare la distanza forzata e sentirsi comunque vicini.

In questi giorni di emergenza sanitaria, sono tante le coppie che per motivi diversi non possono vedersi. Ci sono quelle che si trovano in comuni diversi per motivi di lavoro, quelle che si sono trovate nel bel mezzo dell’emergenza mentre erano lontane e quelle che per motivi personali, come la salute cagionevole di uno dei due, si trovano a dover stare il più possibile lontani.

L’amore ai tempi del Coronavirus può essere difficile ma se ci si ama e si ha voglia di impiegare le proprie energie, può trasformarsi in un’opportunità per mettersi alla prova e dimostrarsi che l’amore può davvero fare miracoli. Un piccolo sforzo che, grazie anche alla tecnologia, può risultare un po’ meno difficile del previsto. Scopriamo quindi alcune cose da fare che possono aiutare la coppia a sentirsi meno distante.

Come sentirsi vicini anche se a distanza

Se chi è abituato a vivere un rapporto a distanza sa bene come ci siano tanti modi per sentirsi vicini, chi si trova all’improvviso a dover affrontare la lontananza, potrebbe trovarsi in seria difficoltà. Dopotutto stare insieme e non potersi vedere non è una cosa alla quale sono tutti disposti e questo può rappresentare un ulteriore problema in un periodo già difficile.

Per fortuna ci sono delle piccole abitudini che inserite nella routine di tutti i giorni possono aiutare a far sentire la presenza dell’altra persona, lasciando che la solitudine, per quanto possibile, pesi meno. Piccoli gesti che se non possono cambiare le cose, di certo possono fare la differenza, aiutando almeno un po’ a sentirsi vicini anche se a km di distanza. Ecco quindi alcune piccole idee da mettere in atto per sentirsi un po’ meno distanti:

Darsi sempre il buongiorno. Iniziare la giornata con una piccola telefonata o con dei messaggini del buon giorno è sicuramente un buon modo per iniziare e per ricordarsi l’un l’altra che ci si vuole bene. Che si tratti di un’abitudine che c’era da prima o di una cosa che non si è mai fatta, il consiglio è quella di inserirla tra le cose da fare appena si aprono gli occhi.

Mandarsi video o foto durante la mattina. A volte, ci si sente lontani perché non si sa cosa sta facendo l’altra persona. Per fortuna, abbiamo dalla nostra il web e la possibilità di condividere foto e video praticamente all’istante. Inviarsene almeno due o tre durante la mattina è sicuramente un buon modo per aggiornarsi su ciò che si sta facendo, per vedere cosa vede l’altra persona, per scoprire com’è vestita quel giorno e per saperne abbastanza da sentirla un po’ più vicina.

Condividere la pausa pranzo. Se si hanno orari simili e se ne ha modo, si potrebbe optare per mangiare insieme anche se da lontani. Lo si può fare chiacchierando al telefono o con una videochiamata. In alternativa ci si può limitare a scambiarsi le foto di ciò che si mangia.

Darsi un appuntamento per una videochiamata. Sapere di avere un momento dedicato diventa come un appuntamento mediatico particolarmente prezioso ed in grado di far sentire più vicini. Affrontare la giornata sarà più semplice, sopratutto se si sceglie di vivere la cosa come un vero appuntamento. Farsi carini e trovarsi con un bel sorriso per raccontarsi e condividere ciò che si sta vivendo è un buon modo per sentirsi meno lontani.

Fare qualcosa insieme. Se si ha tempo a disposizione da passare in casa si può scegliere per trascorrere la serata facendo qualcosa insieme. Le opzioni sono davvero tante. Qualche esempio? Si può vedere un film insieme, commentandolo al telefono. Si può decidere di cucinare in contemporanea la stessa ricetta, seguendola insieme in videochiamata e mangiandola contemporaneamente, come se ci si trovasse uno davanti all’altra.

Ci si può leggere qualcosa di interessante, si possono fare dei giochi online insieme e, ovviamente, si può optare per la classica telefonata tra innamorati che nonostante cambino i tempi, resta sempre di moda.

Fare progetti. È vero, forse non si sa ancora quando ci si potrà vedere ma si può iniziare a fare progetti per quando ci si potrà ritrovare. Guardare al domani è da sempre un modo per mantenersi positivi e per alleggerire l’animo. Una cosa che farà bene ad entrambi e darà modo di avere un obiettivo comune, cosa da sempre importante per la coppia.

Darsi la buona notte. Dulcis in fondo è importante darsi sempre la buona notte e dirsi “a domani”. Perché non esiste promessa più bella di esserci l’uno per l’altra nonostante la distanza, i problemi e tutto ciò che potrebbe mettersi in mezzo.

È vero, la distanza è un problema molto serio per la coppia ma con l’amore, l’impegno ed un po’ di fantasia si può fare tanto, diminuendo le distanze e trovando nuovi modi di crescere insieme all’interno della coppia.